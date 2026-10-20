Angespielt: Medium Rare

Horror und Zombie Survival im Taktik Stil. Medium Rare bringt bedrückende Atmosphäre ganz ohne Hektik rüber.

Fressen oder gefressen werden

Die Welt ist am Abgrund. Die Seuche traf als erstes die Tiere und die Menschen waren nicht vorbereitet. Alle die noch versucht haben Fleisch von den verseuchten Tieren zu essen wurden zu Infizierten, einer Art Zombie, alle anderen versuchten so lange wie möglich von Konserven zu leben. Bis auch diese ausgingen und die Regierung den Verzehr von Menschenfleisch erlaubte.

Zusammen mit dem halb realistischen Pixel-Look ist direkt klar: Hier wird es ernst.

Medium Rare beginnt schon unfassbar düster und setzt dann noch direkt einen drauf. Unsere Frau wurde entführt und nun müssen wir versuchen dem Van hinterher zukommen bevor es zu spät ist. So beginnt der Kampf gegen Zombies, Plünderer und den Hunger selbst.

Horror Survival mit Würfeln und Schachbrett

Es geht in den Wald. Aber anstatt in Ego-Perspektive zwischen den Bäumen hin und her zu laufen geht es auf ein Schachbrett. Fliese für Fliese erkunden wir so die Umgebung. Die einzelnen Felder werden aufgedeckt sobald wir ein Anliegendes betreten, so dass wir uns immer drauf vorbereiten können was auf uns wartet. Bei jedem Schritt steigert sich aber der Hunger. Sorglos können wir uns also nicht bewegen. Im Gegenteil sogar, sind die Ressourcen knapp kann uns das sogar das Leben kosten. Da kommt ganz ohne Action doch einiges an Druck und Spannung auf. Sobald wir ein Feld betreten auf dem ein Symbol ist wird ein Event ausgelöst.

Zum einen können das kleinere Encounter sein, bei denen wir meist die Wahl zwischen 3 Möglichkeiten haben. Diese erinnern sehr an Klassische Pen & Paper Herausforderungen denn meistens haben wir die Wahl auf BODY, SMARTS oder CHARM gegen einen Schwierigkeitsgrad zu Würfeln. Sind das Würfelergebnis plus unser Bonus in dem Stat hoch genug bekommen wir etwas, scheitern wir, dann verlieren wir etwas oder müssen kämpfen. Am Anfang basiert das zwar komplett auf Glück aber mit höheren Stats haben wir dann tatsächlich Einfluss aufs Ergebnis.

Zum Anderen könne wir auch direkt auf Kämpfe treffen. Wie alles Andere auch, funktionieren auch die Kämpfe in Medium Rare auf Würfeln und Taktik. Die Feinde befinden sich in einem 3×3 Raster und je nach Position ändert sich unser Schaden oder Spezialeffekte. Alles was für tun können kostet AP, wie zum Beispiel das Abfeuern unserer Pistole. Diese AP erwürfeln wir am Anfang der Runde und genau da muss ich etwas Kritik anbringen. Natürlich ist es interessant durch unterschiedliche Rolls nicht immer die gleichen Züge machen zu können aber es kann schnell frustrierend werden, wenn ein einfacher Kampf durch die dritte 2 in Folge in Niederlage oder Flucht enden muss. Vor allem weil wir bei der Flucht immer auch etwas zurücklassen oder Gesundheit verlieren. Mit etwas mehr Würfelglück fühlt man sich allerdings auch wirklich stark.

Setzt euch ans Lagerfeuer…

Erreichen wir den Ausgang einer Karte können wir uns entscheiden ob es tiefer hinein oder zurück ins Lager gehen soll. Im Lager können wir etwas verschnaufen und unsere Werte und Waffen verbessern, wenn wir die richtigen Ressourcen gefunden haben. Bei der Rast werden ein Teil der Gesundheit und der Munition aufgefüllt. Mit ein Paar Holzscheiten und Fleisch lässt sich das Lagerfeuer sogar vergrößern und wir bekommen mehr.

Unsere Stats verbessern wir in Medium Rare mit Fleisch. Haben wir genug Fleisch von unseren Feinden „erbeutet“ können wir es nicht nur gegen den Hunger einsetzen sondern sogar damit stärker, schlauer oder charismatischer werden. Die Menge die man dafür braucht ist allerdings ziemlich Hoch und nicht so einfach zusammen zu bekommen. Es dauert also auch wirklich eine ganze Weile, bis wir die Verbesserungen wirklich spüren. Wie stark die Auswirkung im gesamten Spiel sein wird, lässt sich so früh im Spiel leider nicht genau einschätzen.

Außerdem können wir unsere Waffen verbessern oder neue bauen. Dafür brauchen wir nicht nur die gesammelten Ressourcen, sondern müssen auch noch Herausforderungen erledigen. Die sind nicht besonders schwer und erledigen sich schon fast von alleine beim Erkunden. Durch diese Upgrades bekommen wir nicht einfach nur eine stärkere Waffe sondern auch neue Fertigkeiten im Kampf.

Medium Rare ist eine klare Empfehlung für Fans von Taktik, düsterer Story und Survival, Fans klassischer Horror Survivals sollten sich aber vorher bewusst sein, dass Action hier kürzer kommt.