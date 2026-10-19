Total War: Shogun 2 Complete Edition – SEGA nimmt neues Spiel direkt wieder von Steam runter

Es passiert nicht häufig, dass ein Spiel größerer Publisher schon kurz nach Release aus dem Store entfernt wird. Dies geschah nun aber im Fall des Remaster von Total War: Shogun 2. Denn die technische Umsetzung löst unter Fans einen Shitstorm aus. SEGA und Creative Assembly werfen nun einen genaueren Blick auf die Probleme.

Großes Drama um Total War: Shogun 2 Complete Edition

Gerade mal zwei Tage nach dem Release am 13. Oktober hat Sega die Total War: Shogun 2 Complete Edition wieder aus dem Verkauf genommen. Grund dafür sind massive Spielerbeschwerden über Performance Probleme, alte und insbesondere neue Bugs und offenbar KI hochskalierte Grafik Assets, die in der Community für Empörung gesorgt haben. So seien teilweise Rüstungen und Gesichter von Einheiten verschmolzen oder haben 6 Finger. Auf Steam hat die Complete Edition binnen kürzester Zeit eine “Überwältigend Negativ” Bewertung kassiert, mit nur 15 Prozent positiver Rezensionen bei über 4000 abgegebenen Bewertungen. Die Fans hatten sich erhofft, dass das Remaster zumindest die bekannten Fehler des Originals von 2011 behebt, statt sie einfach mitzuschleppen.

Das originale Shogun 2 von 2011, das im Zuge der Ankündigung der Complete Edition vom Markt genommen worden war, soll nun wieder verfügbar gemacht werden, während Sega und Creative Assembly nach eigenen Angaben die Ursachen der Probleme untersuchen. Wann die Complete Edition zurückkehrt, ist noch offen. Wer sie bereits gekauft hat, kann sie weiterhin spielen. In einem Statement auf Twitter schreibt Sega, man sei sich bewusst, dass die Complete Edition weder den Erwartungen der Spieler noch den eigenen Qualitätsstandards gerecht werde, und arbeite mit dem Entwicklungspartner daran, die Probleme zu beheben und das Spiel auf das Niveau zu bringen, das Total War-Fans erwarten.

Quelle: Creative Assembly & SEGA via Steam

Bild: 2026 © SEGA