Test: Destroy All Humans!

Die Aliens sind zurück! Und damit auch Destroy All Humans, aber nicht in Form eines neuen Spiels, sondern des Originals. Dieses erschien nun auch auf der Switch 2 und wir haben uns angeschaut, ob die Portierung gelungen ist.

Ein Klassiker ist wieder da

Zur Einordnung, falls jemand noch nie von Destroy All Humans gehört hat: Das ist das 2020 erschienene Remake des 2005er Originals, in dem man Crypto 137 spielt, einen kleinen grauen Alien, der im Amerika der 1950er Jahre landet und buchstäblich alles und jeden mit Freude auseinandernehmen darf. Psychokinese, Strahlenpistolen, ein fliegendes Untertasse, Gedankenkontrolle, das komplette Paket. Das Spiel hat Humor, der sich an B Movies und Kalten Kriegs Paranoia orientiert, und es macht aus dieser Prämisse keinen Hehl. Man ist der Bösewicht, und das Spiel findet das genauso witzig wie man selbst.

Diese Switch 2 Version ist jetzt die dritte Version des Remakes nach dem Original Release auf PS4, Xbox und PC 2020 und der Switch 1 Fassung von 2021. Sie enthält das Hauptspiel, die ausgeschnittene Mission Lost Mission of Area 42 und das Skin Pack DLC, also alles, was je für dieses Spiel veröffentlicht wurde. Preislich liegt sie entsprechend niedriger als ein normaler Vollpreistitel. Die Frage ist also nicht nur, ob das Spiel gut ist. Sondern auch, was diese Version auf der Switch 2 taugt.

Kühe auf Menschen werfen?

Crypto landet mit seiner fliegenden Untertasse in einer kleinen amerikanischen Stadt, bekommt Befehle von Mastermind Pox über Funk, und erledigt Missionen, die meistens irgendetwas mit Zerstörung, Entführung oder dem Stehlen von Körperteilen zu tun haben. Die Story ist eine Parodie auf 1950er Verschwörungstheorien und Science Fiction Klischees, und sie funktioniert als lockere Struktur, um von einer Sandbox zur nächsten zu kommen. Das Gameplay teilt sich auf drei Bereiche auf: Missionen zu Fuß, Missionen in der Untertasse, und Missionen, in denen man sich als Mensch verkleidet und unentdeckt bleibt. Die ersten beiden machen Spaß. Die dritte ist das schwächste Element des Spiels und war es schon 2020. Als verkleideter Crypto läuft man durch Menschenmassen, liest Gedanken, weicht Verdacht aus und kämpft mit einer Stealth Mechanik, die sich nie wirklich ausgereift angefühlt hat. Die Missionen, die stark auf diesen Teil setzen, sind die nervigsten des Spiels.

Was dagegen nach wie vor funktioniert, ist das offene Chaos. Wenn man einfach auf einer Karte ist und die Werkzeuge benutzt, die das Spiel einem gibt, also Gedankenkontrolle, Psychokinese, Elektropistole, Desintegrator, dann ist das immer noch gut. Autos hochheben und auf Soldaten werfen macht auch im Jahr 2026 Spaß. Das fühlt sich nicht wie eine tiefe mechanische Erfahrung an, aber das soll es auch gar nicht sein. Es soll spaßiges Chaos sein, und das ist es auch. Der Humor des Spiels hat je nach Geschmack unterschiedlich gut gealtert. Die Satire auf das amerikanische 1950er Kleinbürgertum, das funktioniert einfach immer noch. Einige andere Witze wirken inzwischen etwas abgestanden oder ziehen Pointen in die Länge, die beim ersten Mal schon nur halb gezündet haben. Wer schon 2020 mit dem Ton des Spiels nichts anfangen konnte, wird das hier auch nicht tun. Anders herum gilt das aber genauso.

Wie schlägt sich die Switch 2?

Es stellt sich also vor allem die Frage, was die Switch 2-Version vielleicht auch Neues macht. Ehrlich gesagt: nicht viel. Und das ist die wichtigste Information für alle, die sich fragen, ob es sich lohnt, das Spiel nochmal oder zum ersten Mal auf dieser Plattform zu kaufen.

Die Switch 2 Fassung läuft mit stabilen 30 Frames pro Sekunde, sowohl im Handheld als auch angedockt. Die Switch 1 Version hatte damit Probleme, die sich in unregelmäßigen Einbrüchen und Rucklern gezeigt haben, besonders in der Untertasse bei viel Action auf dem Bildschirm. Das ist hier behoben. Dass die Erfahrung ruckelfrei ist, ist natürlich erstmal schön. Wenn ich bedenke, dass diese Konsole aber auch in der Lage ist Cyberpunk 2077 abzuspielen, dann erscheinen mir 30 fps doch als relativ mager. Ein im Kern über 20 Jahre altes Spiel sollte, auch auf der Switch 2, mit 60 Frames per Second laufen.

Die Ladezeiten sind jedoch deutlich kürzer. Wer die Switch 1 Fassung gespielt hat, erinnert sich an die etwas zu langen Bildschirme zwischen Missionen und beim Laden der Karten. Auf Switch 2 ist das merklich schneller, was den Spielfluss besser macht. Auch die Weitsicht fällt ein wenig großzügiger aus, als noch auf der Switch 1. Was die Switch 2 Version nicht hat, sind irgendwelche plattformspezifischen Funktionen. Es gibt keine Maussteuerung, keinen Gyro Aim, keine HD Rumble Integration, keine besonderen Joy Con Features. Das ist ein 2020er Spiel, das auf neue Hardware portiert wurde, ohne dass jemand nennenswert nachgerüstet hat. Das ist natürlich schade!

Die Auflösung im Handheld Modus ist gut und scharf genug, dass das Spiel sauber aussieht. Das ist für einen Titel aus 2020 keine große Überraschung, aber es ist trotzdem erwähnenswert, dass Destroy All Humans auf dem Switch 2 Display ordentlich aussieht. Die bunten, klaren Farben des 1950er Amerika kommen auf dem kleineren Bildschirm sogar ganz gut rüber. Je nach Spielweise variiert man hier insgesamt zwischen 1080p und 1440p.

Was steckt drin?

Die Neuauflage enthält, wie auch bereits 2020, auch Zusatzinhalte. Das DLC, die Lost Mission of Area 42, ist eine vollwertige Mission, die damals aus dem Original geschnitten wurde und im Remake als Bonus zurückgekehrt ist. Sie ist nicht länger oder aufwändiger als eine normale Mission, aber sie ist nett, wenn man den Rest des Spiels bereits kennt und nochmal rein will. Das Skin Pack ist genau das, was es klingt: kosmetische Alternativen für Crypto, ohne spielerische Bedeutung.

Insgesamt kommt man auf zehn bis zwölf Stunden für das Hauptspiel, wenn man die Story durchspielt. Wer alles sammelt und alle Extras macht, sitzt etwas länger dran. Insgesamt ist der Umfang, in Relation zum Spielprinzip, aber auch genau richtig gewählt, um nicht zu ermüden.