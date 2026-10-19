Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2026

Heute haben wir eine schnelle, kurze Ausgabe der Releasevorschau für euch mit lediglich einem Dutzend Spiele. Wenn eine Woche aber nicht so mit Neuerscheinungen überfüllt ist, dann hat man es vielleicht auch etwas leichter, eine Entscheidung zu fällen, was man denn nun zocken will, richtig?
Die Releasevorschau vom 19. bis zum 25. Oktober 2026
- Her Revenge (PC) – 19. Oktober
In diesem psychologischen Horrorspiel seid ihr mit einer verrückten Oma in einem Appartement eingesperrt.
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- Star Trek: Outposts Unknown (PC) – 20. Oktober
Aufbau-Strategie im legendären Sci-Fi-Franchise.
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- Escape from Playtime (PC) – 21. Oktober
Ein kooperatives Horrorspiel im Poppy’s Playtime-Universum.
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- Stupid Never Dies (PC, PS5) – 21. Oktober
Abgedrehtes Hack’n’Slash mit einem untoten Protagonisten.
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- ALYSSA (PC) – 22. Oktober
In diesem Horrorspiel seid ihr ein gekidnapptes Mädchen, welches aus einem Anwesen entkommen muss.
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- Beyond the Dark: Nightwatch (Switch 2) – 22. Oktober
Ein Koop-Horrorspiel, bei dem Spieler 1 aus einem verfluchten Haus entkommen muss, während Spieler 2 per Überwachungskameras zugeschaltet ist und Tipps geben kann.
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- Demons‘ Night Fever (PC, PS5, Switch) – 22. Oktober
Ein sehr japanisches Strategie-RPG.
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- Final Fantasy Resonance (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 22. Oktober
Klassische rundenbasierte Final Fantasy-Action im HD-2D-Grafikstil.
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- Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) – 22. Oktober
Wii Sports ist wohl das erfolgreichste Casual-Spiel aller Zeiten und bekommt nun auf der Switch 2 endlich einen neuen Teil mit vielen neuen Disziplinen.
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- Call of Duty: Modern Warfare 4 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 23. Oktober
Mehr Krach-Bumm-Geballer.
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- One Piece: Grand Gourmet (PC, Switch, Switch 2) – 23. Oktober
Baut mit der Strohhutbande gemeinsam das bekannteste Restaurant der Meere.
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- Warrior Cats: Clans of the Forest (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 23. Oktober
Action RPG zur Buchserie rund um kämpfende Katzen.
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So, kurz und bündig abgearbeitet, diese Releasevorschau. Ob es wohl nächste Woche mehr Spiele geben wird? Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, nicht wahr?
Titelbild: 2026 © Square Enix | 2026 © Nintendo