Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2026

Heute haben wir eine schnelle, kurze Ausgabe der Releasevorschau für euch mit lediglich einem Dutzend Spiele. Wenn eine Woche aber nicht so mit Neuerscheinungen überfüllt ist, dann hat man es vielleicht auch etwas leichter, eine Entscheidung zu fällen, was man denn nun zocken will, richtig?

Die Releasevorschau vom 19. bis zum 25. Oktober 2026

Her Revenge (PC) – 19. Oktober

In diesem psychologischen Horrorspiel seid ihr mit einer verrückten Oma in einem Appartement eingesperrt.

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Star Trek: Outposts Unknown (PC) – 20. Oktober

Aufbau-Strategie im legendären Sci-Fi-Franchise.

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Escape from Playtime (PC) – 21. Oktober

Ein kooperatives Horrorspiel im Poppy’s Playtime-Universum.

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Stupid Never Dies (PC, PS5) – 21. Oktober

Abgedrehtes Hack’n’Slash mit einem untoten Protagonisten.

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ALYSSA (PC) – 22. Oktober

In diesem Horrorspiel seid ihr ein gekidnapptes Mädchen, welches aus einem Anwesen entkommen muss.

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Beyond the Dark: Nightwatch (Switch 2) – 22. Oktober

Ein Koop-Horrorspiel, bei dem Spieler 1 aus einem verfluchten Haus entkommen muss, während Spieler 2 per Überwachungskameras zugeschaltet ist und Tipps geben kann.

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Demons‘ Night Fever (PC, PS5, Switch) – 22. Oktober

Ein sehr japanisches Strategie-RPG.

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Final Fantasy Resonance (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 22. Oktober

Klassische rundenbasierte Final Fantasy-Action im HD-2D-Grafikstil.

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Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2) – 22. Oktober

Wii Sports ist wohl das erfolgreichste Casual-Spiel aller Zeiten und bekommt nun auf der Switch 2 endlich einen neuen Teil mit vielen neuen Disziplinen.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 23. Oktober

Mehr Krach-Bumm-Geballer.

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One Piece: Grand Gourmet (PC, Switch, Switch 2) – 23. Oktober

Baut mit der Strohhutbande gemeinsam das bekannteste Restaurant der Meere.

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Warrior Cats: Clans of the Forest (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 23. Oktober

Action RPG zur Buchserie rund um kämpfende Katzen.

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So, kurz und bündig abgearbeitet, diese Releasevorschau. Ob es wohl nächste Woche mehr Spiele geben wird? Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, nicht wahr?

Titelbild: 2026 © Square Enix | 2026 © Nintendo