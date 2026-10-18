Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Fanpakete inkl. Freikarten für „Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld“

Halloween steht vor der Tür und auf der Mossy Bottom Farm freuen sich Shaun und seine wolligen Freunde schon auf das gruseligste Fest des Jahres. Doch bevor die Feier richtig losgehen kann, passiert ein kleines Missgeschick: Der tollpatschige Farmer macht aus Versehen den wunderschönen Kürbisgarten der Schafherde kaputt. Jetzt muss Shaun unbedingt eine Lösung finden, damit Halloween doch noch gerettet werden kann!

Kurzerhand schlüpft Shaun in die Rolle eines verrückten Wissenschaftlers. Doch statt alles wieder in Ordnung zu bringen, wird es auf der Farm erst richtig chaotisch. Plötzlich ist der Farmer wie vom Erdboden verschluckt und im nahegelegenen Wald soll ein geheimnisvolles, ziemlich haariges Wesen sein Unwesen treiben. Was steckt wohl dahinter? Gemeinsam mit seinen Freunden begibt sich Shaun auf ein aufregendes Abenteuer, bei dem jede Menge lustige Pannen, überraschende Wendungen und schaurige Begegnungen auf die tierischen Helden warten.

Ob Shaun und seine Freunde das Rätsel lösen und Halloween doch noch retten können? Mit viel Humor, liebenswerten Figuren und einer ordentlichen Portion Gruselspaß verspricht Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld beste Unterhaltung für kleine und große Fans.

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© 2026 AARDMAN / SKY UK LTD / STUDIOCANAL GmbH / Der neue Kinofilm startet am 1. Oktober 2026 im Verleih von STUDIOCANAL in den deutschen Kinos.

Was gibt es zu gewinnen?

Schaun das Schaf Wir verlosen zusammen mit STUDIOCANAL GmbH zum Kinostart von Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld insgesamt zwei Fan-Pakete für euch. Gewinner:in 01-02: je 1x Verlosungspaket inkl. 4 digitalen Freikarten Das Paket enthält vier digitalen Freikarten für Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld, ein Filmplakat, eine SHAUN-Trinkflasche, vier Buttons, Tattoos sowie ein Activity Sheet mit spannenden Rätseln für kleine Fans. https://www.facebook.com/shaundasschaf.de https://www.instagram.com/shaundasschaf.de https://www.youtube.com/shaundasschaf https://www.facebook.com/STUDIOCANAL.GERMANY https://www.instagram.com/studiocanal.de/ https://www.linkedin.com/company/studiocanal-gmbh #ShaunDasSchaf-Film

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Schreibe uns eine E-Mail an gewinnspiel@nat-games.de mit folgendem Inhalt:

Der Hund für die Schafe Wie heißt der tollpatschige Hund, der Shaun und den anderen Schafen auf der Mossy Bottom Farm zur Seite steht?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 28. Oktober 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an STUDIOCANAL GmbH für die Bereitstellung der Preise.