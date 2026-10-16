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GTA 6 – Launch-Trailer veröffentlicht

von Lars Bambergam
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Bild: 2026 © Rockstar Games

Ich kann den 19. November kaum noch erwarten, denn dann hat der endlose GTA-6-News-Zirkus hoffentlich ein Ende und wir können endlich selbst Hand an den fertigen Titel legen. Um die Vorfreude noch einmal zu schüren hat Rockstar Games jetzt einen Launch-Trailer veröffentlicht.

 

Launch-Trailer zu GTA 6 veröffentlicht

Der neue Trailer lässt sich am besten als 90-sekündiger Mood-Trailer beschreiben. Im Vergleich zum fast 27-minütigen, ausführlichen Einblick, der am 27. August umstrittenerweise zunächst exklusiv auf Netflix veröffentlicht wurde, bietet er kaum neue Informationen. Dafür sieht das Spiel einmal mehr hervorragend aus. Die Spielszenen werden von der Musik des französischen Electronic-Duos Justice untermalt, das auch den Original-Soundtrack beisteuern wird.

Der eigens für den Trailer eingesetzte Song „Flower In A Hurricane“ ist eine neue Standalone-Single von Justice mit Unterstützung von Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard. Der Track ist bereits auf allen großen Streamingplattformen verfügbar und Teil des offiziellen Soundtracks, der schon jetzt auf Vinyl und CD vorbestellt werden kann.

Auch die enge Verbindung zur PS5 stellt Rockstar erneut in den Mittelpunkt. Der Entwickler gibt in der Videobeschreibung an, dass der gesamte Trailer auf einer PS5 aufgenommen wurde. Dazu kommen der Hinweis „Plays best on PS5“ zu Beginn und Sonys berühmter „Play has no limits“-Einspieler am Ende des Videos. Auch der Veröffentlichungstermin wurde nochmals bestätigt: GTA 6 soll am 19. November 2026 erscheinen.

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Quelle: RockstarGamesDE

Bild: 2026 © Rockstar Games

Tags: rockstar games, gta, Rockstar, take-two, gta 6, Xbox Series X, PS5, Xbox Series S, Xbox Series, GTA VI, PS5 Pro
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Lars Bamberg

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