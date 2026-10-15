XBOX – Schluss mit teuren Controllern? Neuer Nano vorgestellt

Gaming wird immer teurer und das gilt leider auch für Controller. Kostete ein neuer XBOX-Controller früher rund 40 Euro, werden für das Standardmodell mittlerweile 64,99 Euro fällig. Für Sondereditionen verlangt Microsoft sogar bis zu 89,99 Euro. Wer zum Elite Controller greift, zahlt für die Core-Version bereits 149,99 Euro UVP, für das Komplettpaket sogar 199,99 Euro. Mit einem neuen, günstigeren Modell bietet XBOX nun eine Alternative an, die allerdings vor allem für Gamer mit kleineren Händen interessant sein dürfte.

Kleiner Controller, große Freude

Der neue XBOX Nano Controller ist mit XBOX Series X|S, XBOX One, XBOX auf PC, Windows-PCs sowie Android- und iOS-Geräten kompatibel. An XBOX-Konsolen erfolgt die Verbindung über XBOX Wireless, während sich andere kompatible Geräte kabellos per Bluetooth verbinden lassen.

Anders als die regulären XBOX Wireless Controller benötigt der Nano keine AA-Batterien. Stattdessen verfügt er über einen integrierten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der über USB-C geladen wird. Das passende USB-C-Kabel muss allerdings separat erworben werden, sofern keines bereits zu Hause vorhanden ist.

Mit seinem besonders kompakten Formfaktor richtet sich der Controller vor allem an Gaming-Einsteiger, Kinder und Personen mit kleineren Händen. Auch für unterwegs soll er sich eignen: Laut Hersteller ist er etwas mehr als 5 Zoll (12,7 cm) lang und wiegt rund 99 Gramm. Eine vollständige Angabe zu Länge, Breite und Höhe veröffentlicht XBOX bislang noch nicht.

Der XBOX Nano Controller erscheint am 4. November 2026 und kostet im offiziellen deutschen XBOX Store sowie auf Amazon und MediaMarkt 49,99 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Quelle: XBOX

Bild: 2026 © XBOX