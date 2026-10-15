Ubisoft – Mehr als 100 Stellen werden bei Blue Byte gestrichen

Erneuter Stellenabbau bei Ubisoft: An den drei deutschen Standorten Düsseldorf, Berlin und Mainz sollen mehr als 100 Arbeitsplätze wegfallen. Doch die geplanten Maßnahmen beschränken sich nicht nur auf Deutschland: Auch mehrere internationale Studios sind von den Umstrukturierungen betroffen.

Die Krise beim französischen Spielekonzern hält an

Bei Ubisoft Blue Byte Düsseldorf beschäftigt der Konzern derzeit mehr als 300 Mitarbeiter, die unter anderem im internationalen Entwicklerverbund an Rainbow Six Siege und Rayman Legends Retold arbeiten.

Am Standort Mainz sind rund 165 Beschäftigte tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Anno 117: Pax Romana, für die der Bund Fördergelder in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro bereitgestellt hat. Das Berliner Studio zählt etwa 100 Mitarbeiter und gehört zu den Hauptmietern des geplanten House of Games Berlin. Die Vereinbarung über die Anmietung der Räumlichkeiten wurde während der Gamescom 2026 unterzeichnet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ubisoft in Deutschland Stellen abbaut: Bereits Anfang 2025 wurden bei den hiesigen Niederlassungen 65 Arbeitsplätze gestrichen.

Auch international plant der französische Spielekonzern Einschnitte: So droht dem finnischen Entwicklerstudio RedLynx, das vor allem für die Trials-Reihe bekannt ist, offenbar die Schließung. Bei Ubisoft Singapur stehen unterdessen 70 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Ubisoft Singapur ebenfalls vom Stellenabbau betroffen

Die angekündigten Veränderungen in Singapur treffen einen Standort, der zuletzt an bedeutenden Projekten des Publishers beteiligt war. Das dortige Team zeichnete sich hauptverantwortlich für das kommerziell äußerst erfolgreiche und von uns positiv bewertete Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Darüber hinaus übernahm Ubisoft Singapur eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des umstrittenen Skull and Bones. Das Online-Piratenspiel entstand unter der Leitung eines Verbunds mehrerer Studios, zu dem auch die deutschen Teams von Ubisoft Blue Byte gehörten.

Die möglichen Stellenstreichungen betreffen damit Niederlassungen, die an unterschiedlichen Produktionen des Konzerns mitgewirkt haben. Welche konkreten Folgen die geplanten Einsparungen für die Entwicklung künftiger Spiele und die Zusammenarbeit zwischen den Standorten haben werden, ist bislang offen.

Die aktuellen Pläne verdeutlichen, dass Ubisoft seinen Sparkurs offenbar über Ländergrenzen hinweg fortsetzt. Neben den deutschen Niederlassungen stehen damit auch etablierte Entwicklerteams in anderen Teilen der Welt vor einer ungewissen Zukunft.

Quelle: GamesWirtschaft

Bild: 2026 © Ubisoft