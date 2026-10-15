Test: Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine war im September wahrscheinlich das umstrittenste Spiel des Monats. Zu keinem anderen Titel gab es so viele Online-Diskussionen: Von absurden Woke-Vorwürfen über berechtigte Kritik am exzessiven Handholding bis hin zu hämischen Spott zum technischen Zustand des Spiels – kein einziges ungekrümmtes Haar wurde an Wolverines Zauselkopf gelassen. Dem Shitstorm, angefacht durch mäßige Kritiken einiger Outlets und Content Creator, standen solide Verkaufszahlen und positives Fanfeedback gegenüber: Allein am ersten Wochenende gingen 1,9 Millionen Exemplare über die physische und digitale Ladentheke. Und wo befinde ich mich mit meiner Meinung? Irgendwo in der Mitte. Aber dröseln wir das einmal auf.

Umgewöhnung für Fans

Ich bin schon lange ein großer Fan der X-Men. Seit der Zeit mit Patrick Stewart als Professor X, Ian McKellen als Magneto und Hugh Jackman als Wolverine über die Phase mit James McAvoy als Professor X, Michael Fassbender als Magneto und … Hugh Jackman als Wolverine? Okay, dazwischen lagen etwa zehn Jahre. Hugh Jackmans Wolverine starb schlussendlich 2017 in Logan – nur um sieben Jahre später in Deadpool & Wolverine zurückzukehren. Für eine ganze Generation war der charismatische Australier das Gesicht des adamantiumverstärkten Klauenmutanten.

Nach der Vorstellung von Liam McIntyre als Titelheld war die Reaktion im Netz gespalten. Vor allem das Charakterdesign wurde als „zu weich“ oder „eines Wolverines nicht würdig“ kritisiert. Auch weitere Charakterdesigns von Jean Grey bis Mystique wurden online harsch kommentiert. Wer sich auf die Umgewöhnung allerdings einlassen kann, wird mit einem angenehm erwachsenen Ton belohnt. Aber worum geht es überhaupt?

Team X in Aktion

In Marvel’s Wolverine dreht sich die Welt nicht um die X-Men, denn die gesamte Handlung spielt in einem alternativen Universum. Wolverine ist, eher widerwillig, Teil von Team X, einer Gruppe von Mutanten, angeführt vom charismatischen Nathaniel Essex. Weitere Mitglieder von Team X sind Sabertooth, Mystique und im Laufe der Ereignisse auch Jean Grey. Zusammen wollen sie den fiesen Oberschurken Bolivar Trask daran hindern, alle Mutanten auf der Welt den Weg des Dodos gehen zu lassen. Das klingt jetzt erstmal wie das „We are same same, but different, but still same“-Meme aus dem Film The Interview, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Geschichte von Marvel’s Wolverine geht ihre eigenen Wege, ohne sich zu weit von der typischen Marvelformel zu entfernen. Soll heißen: Alles schon mal irgendwie so ähnlich gesehen, aber mit einem eigenen Twist.

Die Handlung selbst folgt einer klassischen Drei-Akt-Struktur, wobei sich die Erzählung zwei Akte lang durch eine mäßig spannende MacGuffin-Jagd schleppt, bevor sie im dritten Akt dann endlich die dramatischen Momente zelebriert. Gehooked war ich jedoch durchgehend von der Geschichte zwischen Wolverine und Jean Grey, die charmant geschrieben und von Liam McIntyre und Krizia Bajos glaubhaft verkörpert wurde. Ebenfalls positiv erwähnen möchte ich die facettenreiche Darstellung von Troy Baker als Mutantenvater Nathaniel Essex. Abschließend würde ich die Handlung und das Writing als routiniert, aber über weite Strecken unspektakulär beschreiben. Es fühlt sich an vielen Stellen wie ein Marvelfilm nach der „Avengers: Endgame“-Ära an. Kinokenner wissen, was das bedeutet.

Krallen ausgefahren

Wolverines Kampfsystem besteht aus den üblichen leichten Angriffen (Viereck), schweren Angriffen (Dreieck), Ausweichen (Kreis) und Parieren (L1). Ergänzt wird dieses Standardrepertoire durch diverse Spezialfähigkeiten mit Cooldown und Kombos aus leichten und schweren Angriffen. Immer, wenn die Hände vom ständigen Viereck-, Dreieck- und L1-Hämmern müde werden, sind entweder die Cooldowns der Spezialfähigkeiten abgelaufen oder der Wut-Meter so weit gefüllt, dass wir mithilfe der Tasten L2 und R2 angeschlagene Gegner in blutigster Weise exekutieren dürfen – wie in einem Mortal-Kombat-Fatality. Wut-Meter? Genau, Wolverine baut während des Kampfes Wut wie eine Art Ressource auf und darf bereits auf der ersten Stufe einmalig ungestraft das Zeitliche segnen. Auf der zweiten folgt die Exekutionsmechanik, von der ich vor zwei Sätzen gesprochen habe. Das alles macht auch wirklich Bock, ist jetzt aber weder revolutionär noch innovativ.

Im Laufe des Abenteuers sammelt Wolverine Erfahrungspunkte, steigt im Level auf und schaltet neue Spezialfähigkeiten und Angriffskombos frei. Da das Leveldesign aber so weitläufig wie ein Gartenschlauch ist und es, abgesehen von den Alptraumprüfungen, weder etwas zu entdecken noch zu tun gibt, hätte Marvel’s Wolverine auch einfach nach jedem Level neue Fähigkeiten für den Klauenmutanten freischalten können. Denn darauf läuft es letztendlich hinaus.

Daran ändern auch die beiden weiteren Progressionssysteme wenig. Über Materialien, die wir in Kisten finden, in den meisten Leveln gibt es davon drei bis vier, schalten wir neue Outfits frei, die wiederum Wolverines Lebenspunkte erhöhen. Zusätzlich sammeln wir Whiskeyflaschen und absolvieren Alptraumprüfungen, um in einem umfangreichen Talentbaum passive Boni wie längere Parierfenster freizuschalten. Gerade die Alptraumprüfungen bieten eine willkommene Abwechslung zum restlichen Spielgeschehen. Mal müssen wir kleinere Parcours auf Zeit bewältigen, mal Gegner auf eine bestimmte Weise ausschalten oder uns gegen mehrere Gegnerwellen behaupten. Das macht durchaus Spaß, aber das im Kern recht simple und wenig motivierende Progressionssystem ist in meinen Augen unnötig kompliziert.

Krallen eingefahren

Mitverantwortlich dafür ist auch der geringe spielerische Anspruch, der hinter den Sammelaufgaben und Alptraumprüfungen steckt. Materialkisten glühen in der Standardeinstellung blau, senden einen durch Mauern sichtbaren blauen Impuls ab und geben auch auf mehrere Meter Entfernung einen rhythmischen Ton von sich. Eine blaue Gasspur führt in der Standardeinstellung zu Whiskeyflaschen in der Nähe und eine purpurfarbene Wurzelspur, so dick wie bei einem Mammutbaum, zur nächsten Alptraumprüfung. Diese Hilfen lassen sich mittlerweile zwar in den Einstellungen abschalten, aber warum sollte man das tun? Die meisten Alptraumprüfungen, Materialkisten und Whiskeyflaschen liegen ohnehin direkt auf dem Weg und die Level sind gar nicht auf Erkundung ausgelegt. Da gibt’s nichts zu entdecken.

Generell bietet Marvel’s Wolverine auf dem Schwierigkeitsgrad „Mutant“, der dem normalen Schwierigkeitsgrad entspricht, keine ernstzunehmende Herausforderung. Weder gegen mehrere Gegner gleichzeitig noch bei Alptraumprüfungen oder Bossen. Hin und wieder scheiterte ich aufgrund eigener Fehler, aber spätestens beim zweiten oder dritten Versuch war die Adamantiumstufe, also die Bestbewertung, in den Alptraumprüfungen erreicht oder der Boss gelegt. Addiert man dazu noch die im letzten Absatz genannten Suchhilfen bei Sammelobjekten, die zig Heilungsmöglichkeiten und Hinweise zur Levelführung wie weiße Farbe an Wänden und Objekten, an denen hochgeklettert werden kann, sowie die sich förmlich selbst spielenden Motorradsequenzen und nicht scheiterbaren Quick-Time-Events, wird man das Gefühl nicht los, als Spieler nicht wirklich ernst genommen zu werden. Denkt Insomniac wirklich, dass ich in einem Flur nicht ohne eine blaue Leitlinie den Ausgang finden würde? Alle Ecken und Kanten wurden sorgsam geschliffen, sodass keine Reibung entstehen konnte.

K(l)eine Pacing-Probleme

Profitiert hat durch das exzessive Handholding allerdings das Pacing. Von einigen expositionslastigen Rumlauf-Sequenzen abgesehen, hat Marvel’s Wolverine ein irres Tempo und schmeißt den Spieler von einem Setpiece in die nächste Kampfarena und wieder zurück. Auch wenn am Abend nur eine halbe oder Dreiviertelstunde zum Weiterspielen bleibt, wird die Zeit mit unterhaltsamen Aktivitäten gefüllt und ein spürbarer Spielfortschritt erzielt. Marvel’s Wolverine ist dadurch das perfekte Spiel für Menschen, die nach acht Stunden harter Arbeit einfach den Kopf ausschalten und Spaß haben wollen oder die, nachdem sie ihre Kinder ins Bett gebracht haben, noch eine Stunde zum Zocken haben. Und das ist vollkommen unironisch positiv gemeint.

Zwischen all den gigantischen 100-Stunden-RPGs, die einen für Wochen oder Monate in Beschlag nehmen, ist so ein linearer Actionhappen ohne großen Leerlauf, den man an ein paar Abenden platinieren kann, eine willkommene Abwechslung. Die meiste Zeit wird gekämpft oder den Dialogen der Charaktere gelauscht. Aufgelockert wird das Ganze durch spektakuläre Setpieces, Plattforming- und Schleichpassagen sowie kleinere, leider viel zu einfache Rätsel. Bitte, PlayStation, lasst mich bei Rätseln mein Hirn benutzen und packt die ungefragten Hinweise der Protagonisten in die Accessibility-Optionen.

Gleichzeitig hätte ich mir mehr Inhalte gewünscht. Nach etwa 15 bis 20 Stunden ist das Abenteuer bereits vorbei. Abgesehen von einem New-Game-Plus-Modus bietet das Spiel kaum Wiederspielwert. Dabei steckt in den Alptraumprüfungen bereits ein kleiner Roguelite-Modus, der durchaus Potenzial hat. Mit etwas mehr Umfang und einer Freischaltung nach Abschluss der Story hätte Insomniac hier für zusätzliche Spielstunden sorgen und den hohen Preis von 80 Euro besser rechtfertigen können. So kann ich Marvel’s Wolverine zum Vollpreis nur absoluten Marvel-Fans empfehlen.

Produktionswerte am Limit

Bei angeblich 300 Millionen Dollar soll das Budget von Marvel’s Wolverine gelegen haben und in Teilen sieht man das auch. Die Zwischensequenzen sind cineastisch inszeniert und beeindrucken mit der lebensechten Mimik der Darsteller. Setpieces wie der Kampf im abstürzenden Flugzeug und die darauffolgende, von „John Wick 3“ inspirierte Motorradsequenz über die Stadtautobahn Tokios sind atemberaubend. Die Level sind detailreich gestaltet, Umgebungsobjekte wie Kisten lassen sich während der Kämpfe zerstören und die Lichtstimmungen sorgen für eine durchweg atmosphärische Inszenierung. Die Musik passt gut zu einem Superheldenspiel, ohne sich dabei besonders in den Vordergrund zu drängen – eben wie bei einem typischen Marvelfilm. Auch die deutsche Synchronisation bewegt sich, abgesehen von kleineren Randfiguren, auf Top-Niveau. Grafisch und akustisch ist Marvel’s Wolverine ein absolutes Brett und gehört mit zum Besten, was die PlayStation 5 zu bieten hat.

Dem gegenüber steht allerdings ein technisch unsauberer Eindruck mit kleineren Bugs und Glitches, bei denen Wolverine beispielsweise an Steinen oder Bäumen hängen bleibt. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass der letzte Schliff fehlt und Insomniac den Titel noch einmal hätte verschieben müssen, anstatt die Fehler nachträglich zu patchen oder die Spielhilfen erst im Nachhinein abschaltbar zu machen.