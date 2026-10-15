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GTA 6 – Doch nicht zu Release auf dem PC

von Stefan Piotteram
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Bild: 2023 © Rockstar Games

Wegen der Streamingrechte von Microsoft dachten viele, dass GTA 6 über den Xbox Game Pass auch auf dem PC zu Release Spielbar sein wird. Chief Strategy Officer Matthew Ball verneint diese Gerüchte aber.

 

Streamingrechte an GTA 6 gesichert

Nachdem sich Playstation die Vermarktungsrechte am Spiel gesichert hat und dadurch zum Beispiel den GTA 6 Dualsense-Wireless Controller limitiert auf den Markt bringt, sicherte sich Microsoft die Streamingrechte am Spiel.

XBOX Chefin Asha Sharma soll Mitarbeitern mitgeteilt haben, dass das Unternehmen etwas mit GTA 6 plant, was kein anderer Plattformbetreiber tut. Schnell entfachten sich Gerüchte darum, ob es durch Cloud-Streaming nun doch auch verschiedenen Geräten spielbar werden könnte.

Nach den angekündigten Pay-as-you-go-Tarifen und den Änderungen an der Anzahl der Stunden, die Spiele im Game Pass gestreamt werden können, hätte das ein guter Grund für neue Nutzer sein können, ein Abonnement abzuschließen.

GTA

Bild: 2023 © Rockstar Games

 

Matthew Ball verneint die Gerüchte

Dem Chief Strategy Officer von Xbox sei bewusst, dass die Info zu einigen Gerüchten geführt hat und er freut sich über die Begeisterung, trotzdem wird es zum Release am 19. November nicht im Streaming-Service angeboten werden.

 

Quelle: IGN-Deutschland

Bild: 2023 © Rockstar Games

Tags: Streaming, gta 6, Xbox Game Pass
Stefan Piotter

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