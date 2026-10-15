Drova 2 – Fortsetzung von deutschem Indie-RPG angekündigt

Mit Drova landete das deutsche Indiestudio Just2D 2024 einen Rollenspiel-Hit, der sich ganz klar an den Gothic-Spielen inspiriert hatte. Daraus machten die Entwickler auch keinen Hehl, düstere und gefährliche Spielwelt, mehrere Fraktionen und NPCs mit einem rauen Umgangston kommen deutschen Rollenspieler*innen eben vertraut vor. Nun wurde nach zwei Jahren Drova 2 enthüllt.

In Drova 2 sind die Gottheiten frei und die Welt am Arsch

Drova 2 setzt direkt dort an, wo der Vorgänger endete. Wir wollen uns nicht allzu sehr in Spoilerterritorium bewegen, nur so viel: Alte Gottheiten wurden befreit, der Todesnebel ist verschwunden und eine neue Welt hat sich geöffnet, in deren Mitte nun eine riesige Schlucht, welche die Landschaft und die Gemeinden teilt. Wie werden wir uns in dieser Welt zurechtfinden, in welche die Magie zurückgekehrt ist.

Just2D will in ihrer Fortsetzung, bisher unter dem Arbeitstitel Project Topas, aus den Fehlern des Vorgängers lernen. Teil 2 soll noch größer und besser werden und gleichzeitig das vertraute Spielgefühl bieten, welches sie bereits in Gothic gefühlt und für ihr eigenes Spiel umgesetzt haben. Es wird wieder zwei Fraktionen geben, die jeweils einer Gottheit folgen. Ob wir uns der Bärenmutter oder dem Großen Widder beitreten, bleibt uns überlassen.

Auf der Steamseite des Spiels werden die Key-Features des Spiels vorgestellt. Die offene Spielwelt soll noch größer sein als in Teil 1 und dennoch sehr detailliert. Das Kampfsystem wurde überarbeitet und soll noch mehr Spielstile fördern. Es soll allumfassend einfach viel mehr zu entdecken und auszuprobieren geben.

Als großer Fan der Gothic-Reihe fand ich bereits den ersten Teil, versehen mit dem Untertitel „Forsaken Kin“, wunderbar und schaue nun gespannt auf Drova 2: Torn Lands. Einen Releasetermin für das RPG-Sequel gibt es allerdings noch nicht, ihr werdet hier bei uns aber natürlich darüber informiert, sobald Just2D es bekannt gibt.

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Quelle: Just2D

Titelbild: 2026 © Just2D