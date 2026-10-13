Test: Castlevania: Belmont’s Curse

Castlevania ist zurück: Und wie! Konami und die Dead Cells-Macher haben sich zusammengerauft, um nach 13 Jahren wieder ein neues 2D-Castlevania auf die Beine zu stellen. Bereits auf der gamescom 2026 hat es mich sehr positiv überrascht. Aber bleibt der Eindruck auch nach weiteren Spielstunden positiv? Das versuchen wir mal aufzuarbeiten!

Das Erbe der Belmont’s

Die Geschichte spielt im Jahr 1499. Man spielt als Rose Belmont, die Tochter von Trevor Belmont und Sypha Belnades, und trifft die beiden tatsächlich auch an: Trevor ist gealtert, aber immer noch kämpferisch, und Sypha ist kurz vor Spielbeginn verstorben und hat Rose ihr Kartenspiel, ein Deck verzauberter Tarot Karten, hinterlassen. Paris steht in Flammen, Draculas Diener haben die Stadt überrannt, und Rose reist dorthin, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

Belmont’s Curse greift die Story überraschend umfangreicher auf, als ich es zunächst vermutet hatte und es überrascht mich. Dadurch, dass sie das Erbe der Familie antritt und noch sehr ungeschliffen ist, aber trotzdem den hohen Ansprüchen ihrer Familie gerecht werden will, finde ich sie als Figur auch durchaus interessant. Ein erzählerisches Meisterwerk sollte man dennoch nicht erwarten, aber es ist weitaus spannender geschrieben, als viele andere Teile der Reihe. Ich hätte mir gewünscht, das sehr gute Fundament hier definitiv noch etwas mehr zu fokussieren. Leider spinnt sich die Geschichte doch nur etwas zu oberflächlich zusammen, anstatt innere Konflikte in Rose noch etwas mehr in den Vordergrund zu rücken und sie damit noch nahbarer zu machen.

Kein Erbarmen für Vampire

Die Dead Cells-DNA zeigt sich in der Geschwindigkeit und der Präzision des Kampfes, und das ist gut so, weil es der Reihe etwas Moderneres gibt, ohne das klassische Gefühl zu verlieren. Neben der Peitsche gibt es sieben Waffenfamilien: Einhandschwerter, Doppelschwerter, Gauntlets, Schwert und Schild, Speere, Zweihandschwerter und natürlich die Peitsche selbst. Jede Familie hat vier Waffen von aufsteigender Stärke, und das Wechseln zwischen ihnen ist eine klare Frage des Spielstils. Ich war lange Zeit mit den Gauntlets unterwegs und habe gemerkt, wie anders sich das Spiel dadurch anfühlt, als ich dann zum Zweihänder gegriffen habe. Und die Balance hat mir hier sehr gut gefallen, weil die Waffen schon klare Vor- und Nachteile haben. Aber so habe ich auch die Möglichkeit die ideale Waffe für meinen Spilstil zu finden. Für ein 2D Metroidvania hat Belmont’s Curse ein erstaunlich breites Kampfarsenal.

Aber auch der Impact hinter den Angriffen stimmt! Das Ausweich-Fenster ist eng, aber fair und so entstehen dynamische und knackige Kämpfe. Auch dank der Gegnertypen ab dem zweiten Drittel steckt da auch sehr viel Abwechslung drin, weil man sich immer wieder neu auf die Situation einstellen muss. Die Grundmechaniken sind schon gut. Doch sie werden dazu noch sehr clever erweitert.

Die große Neuerung

Wenn man einen einzigen Grund nennen will, warum Belmont’s Curse mehr ist als ein kompetentes Comeback, dann ist es das Arcana-System. Die versiegelten Bosse in Roses Tarot Deck werden nach der Niederlage zu Arcana, also zu Zaubersprüchen und Fähigkeiten, die man im Kampf einsetzen kann. Feuerball, heiliges Kreuz, Schild, Teleportation, der klassische Bumerang Axewurf, den Fans der alten Spiele sofort erkennen werden. Jede Arcana wächst mit einem mit, wenn man sie benutzt und ihre optionalen Ziele, die sogenannten Works of Mercy, erfüllt.

Diese Works of Mercy sind klug designt. Sie sind keine willkürlichen Aufgabenlisten, sondern kleine Herausforderungen, die dazu einladen, Arcana zu benutzen, die man vielleicht sonst links liegen gelassen hätte. Eine Aufgabe verlangt, eine bestimmte Anzahl Gegner mit einem spezifischen Zauber zu besiegen. Eine andere fordert, zwei Waffen desselben Typs zu finden. Wenn man diese Ziele erfüllt, schaltet man sogenannte Blessings frei, also Verbesserungen, die die jeweilige Arcana dauerhaft stärker machen. Es ist ein Progressionssystem, das sich organisch anfühlt, weil es durch normales Spielen entsteht, nicht durch stumpfes Grinden.

Oh, Paris…

Das Paris von 1499 ist zudem in beeindruckender und richtig schöner Spielort. Brennende Dächer, Katakombengänge unter der Stadt, das Schloss irgendwo dahinter. Die Karte öffnet sich nicht linear, sondern in dem Tempo, in dem man neue Fähigkeiten und Durchgänge findet, und das erste Mal, wenn die Welt wirklich aufmacht und mehrere Wege gleichzeitig offenstehen, ist ein echter Moment der Begeisterung.

Die Peitsche der Belmonts war schon immer das Herzstück dieser Reihe und Rose kann im Spiel auch tatsächlich eine ganze Menge damit anfangen. Rose kämpft, schwingt und navigiert mit der Vampire Killer durch Paris, und das Traversal System, das sich darum aufbaut, ist eines der besten Dinge an diesem Spiel. Man kann die Peitsche an bestimmten Punkten einhaken und sich durch Abgründe schwingen. Wenn man erst einmal ein Gespür dafür hat, wie weit die Peitsche reicht und wie man Schwünge kombiniert, um Momentum zu erzeugen, dann ist die Bewegung durch das Spiel schon für sich allein befriedigend.

Ich muss aber ehrlich sein: Das Auffinden der Bosse kann frustrierend sein. Belmont’s Curse gibt einem Hinweise auf die Aufenthaltsorte der Tarot-Karteninhaber, und diese Hinweise sind manchmal wunderbar kryptisch und befriedigend zu entziffern, und manchmal schlicht zu vage, sodass man eine halbe Stunde durch bereits besuchte Bereiche wandert, ohne zu wissen, wo man noch nicht war. Ja okay, es ist auch eine Eigenheit des ganzen Genres. Aber ich kann und möchte nicht ausblenden, dass es mich hier und da auch mal etwas wahnsinnig gemacht hat. Und das ist schade, weil die Mechanik auch über weite Strecken sehr gut bei mir funktioniert hat und ich auch die Idee der Spurensuche total interessant finde.

Das liegt auch daran, dass das Fast Travel System des Spiels eingeschränkt ist. Man kann nicht von überall auf die Karte springen und sich zu einem bestimmten Punkt beamen, sondern ist auf feste Checkpoints angewiesen, die nicht immer dort sind, wo man sie braucht. Wenn man nach einem Hinweis sucht und einfach nur von einem Ende der Karte zum anderen will, nimmt das manchmal mehr Zeit in Anspruch als nötig. Das ist kein K.O. Kriterium, aber es ist ein Bereich, in dem ein bisschen mehr Komfort dem Spielfluss gutgetan hätte.

Eine Grundsatz-Debatte

Komfort ist auch ein Thema, für das das neue Castlevania auch ein Lob verdient hat. Es macht nämlich eine Sache, die extrem kontrovers für das Genre ist. Metroidvanias sind ja bekannt für ihren Schwierigkeitsgrad. Castlevania: Belmont’s Curse hat zwar keine klassischen Schwierigkeitsstufen, aber lässt viele Parameter im Spiel anpassen. Möchtest du das Spiel mit 4, anstatt 3 Heil-Ampullen spielen? Soll Rose das 1,2-fache an Schaden machen? Es scheinen teils super minimalistische Dinge zu sein, aber sie reichen teilweise mehr als aus, um die Spielerfahrung für manch einen weiterhin schwierig zu machen, aber nicht mehr frustrierend schwierig. Natürlich kann man sich das Spiel auch so einstellen, dass man es ohne jegliche Herausforderung bestreiten kann. Aber da liegt es eben auch ein Stück weit in der eigenen Verantwortung einzuschätzen, was einem persönlich Spaß macht und was nicht. Ich finde es jedenfalls eher schön eine solche inkludierende Einstellung zu finden, weil jedes Schwierigkeitsempfinden anders ist und es sich so sehr spezifisch anpassen lässt. Es geht zwar auch um eine Grundsatzfrage, aber in meinen Augen kann nur jeder davon profitieren.

Die Stil-Frage

Evil Empire hat sich für einen Stil entschieden, der Castlevania-Tradition mit einem deutlich moderneren, Anime inspirierten Look kombiniert. Ich finde das wunderschön. Aber ich verstehe auch, dass es Castlevania-Fans gibt, die mit diesem Stil ihre Schwierigkeiten haben werden. Das gotische Grauen der alten Spiele, das schwere, düstere, steinerne Feeling von Symphony of the Night oder Portrait of Ruin, das ist hier anders dosiert. Belmont’s Curse wirkt heller, zugänglicher, und wer sich ein Spiel erhofft hat, das aussieht wie ein Gemälde aus dem fünfzehnten Jahrhundert, wird sich vielleicht erst daran gewöhnen müssen, dass das Spiel da eher einem modernen Anime näher ist als einem klassischen Castlevania. Die Hintergründe sind jedoch in meinen Augen ein wahrer Augenschmaus. Die Art und Weise der Animation, des Stils und der ganzen Farbstimmung ist so hervorragend. Lediglich die 3D-Charakter-Modelle beißen sich etwas mit dem Stil.

Beim Sound ist das Bild gemischt. Das Sounddesign ist stark: Die Geräusche des brennenden Paris, der Hall in den Katakomben, die wuchtigen Treffer der Waffen, das alles sitzt. Aber der Soundtrack, eigentlich die größte Stärke der Reihe über Jahrzehnte, bleibt etwas hinter dem zurück, was man sich erhofft. Es gibt gute Tracks, besonders in den Bosskämpfen, aber keiner davon bleibt nach dem Spielen wirklich hängen. Die Synchronisation dagegen ist wirklich gut. Die Charaktere klingen glaubwürdig und lebendig, die versiegelten Arcana Seelen in den Tarot-Karten haben eine eigene Persönlichkeit, und Trevor Belmont, der nur in begrenzten Szenen auftaucht, macht in diesen Szenen eine starke Figur.