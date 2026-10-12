Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2026

Ich weiß gar nicht, warum ich mir jede Woche aufs Neue das Hirn zermater, wie mein Intro für die Releasevorschau aussehen soll. Ihr kennt mittlerweile den Ablauf ziemlich gut: Neue Woche, neue Spiele, so sieht’s aus. Also, legen wir los.
Die Releasevorschau vom 12. bis zum 18 Oktober 2026
- Alien Archeologist (PC) – 12. Oktober
Ein Incremental Game über Ausgrabungen auf einem fremden Planeten.
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- Alpha Nomos (PC, PS5, XSX) – 12. Oktober
Ein musikalisches Roguelite mit rhythmischen Kämpfen zum passenden Beat.
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- Burn With Me (PC) – 12. Oktober
Ein okkulter Deckbuilder, wo ihr eure tierischen Schüler*innen in satanistische Rituale lockt.
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- Colorbound (PC) – 12. Oktober
Ein bunter Puzzle Platformer, in dem ihr eure Umgebung mit dem Einsatz von verschiedenen Farben formt.
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- Moonfrost (PC) – 12. Oktober
Ein Farming RPG, bei dem ihr ein Dorf nach dem Einschlag eines mysteriösen Meteors wiederaufbaut.
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- Time To Wake Up (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. Oktober
In diesem Horror Adventure seid ihr in einem Traum gefangen und könnt eure Spielwelt durch einfaches Blinzeln verändern.
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- Allogloom (PC) – 13. Oktober
Ein makaberes und dennoch charmantes Point’n’Click-Adventure.
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- Deep Dish Dungeon (PC, XSX) – 13. Oktober
Ein Koop-Dungeon Crawler, wo ihr solo oder mit Freunden handgemachte Dungeons erkundet.
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- Just Dance: Decades of Hits (PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 13. Oktober
Nicht nur ein standarmäßiger Ableger der Tanzspielreihe, sondern eine Musikauswahl aus sechs Dekaden der Musikgeschichte.
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- Legion Was Here (PC) – 13. Oktober
Ein Social Deduction Game, bei dem ihr fremde Identitäten klauen könnt, mitsamt dem Gesicht der betroffenen Person natürlich.
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- Planet Zoo 2 (PC, PS5, XSX) – 13. Oktober
Zoos sind im echten Leben ja eher infrage zu stellen, baut lieber virtuell euren eigenen Zoo.
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- Total War: Shogun 2 – Complete Edition (PC) – 13. Oktober
Eine überarbeitete, komplette Version des Strategie-Epos.
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- Valor Mortis (PC, PS5, XSX) – 13. Oktober
First Person Soulslike in einer fiktiven Welt zu Zeiten von Napoleons Niedergang.
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- Fire and Ashes (PC, PS5, XSX, Switch) – 14. Oktober
Ein First Person Survival Horror Shooter mit einem Protagonisten, der nicht ganz vertrauenswürdige Stimmen im Kopf hört und in einer psychiatrischen Anstalt gefangen ist, in der es nicht mit rechten Dingen zugeht.
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- No Such Place (PC) – 14. Oktober
Ein Topdown Shooter, wo ihr Bedrohungen eliminiert, Forschungen durchführt und euch bis zum Abholpunkt durchschlagen müsst.
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- over the hill (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 14. Oktober
Ein Offroad-Erkundungsspiel mit Fahrzeugen aus den 60er, 70er und 80er Jahren.
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- Shipping Store Simulator 2037 (PC) – 14. Oktober
Ein Blick in unsere Zukunft, in der Roboter unsere gesamte Logistik verwalten.
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- The Witch’s Bakery (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 14. Oktober
Gemütliches Adventure über eine Hexe in Paris, die eine Bäckerei leitet und gleichzeitig mit ihrer Magie in die Herzen ihrer Kundschaft schaut, um ihnen bei ihren Problemen zu helfen.
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- Warhammer 40,000: Boltgun 2 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 14. Oktober
Neue FPS-Action im Warhammer-Universum.
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- Beyond These Stars (PC) – 15. Oktober
Ihr baut eine Zivilisation auf dem Rücken eines Weltraumwals.
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- Bluey’s Happy Snaps (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 15. Oktober
Kleines Adventure für kleine Gamer.
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- Castlevania: Belmont’s Curse (PC, PS5, XSX, Switch) – 15. Oktober
Der Urvater des Metroidvania-Genres ist wieder da, um seinen Thron zurückzuerobern.
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- Crimson Desert: Charting the Unknown (PC, PS5, XSX) – 15. Oktober
Neue Inhalte für das Open World RPG.
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- Frosthaven (PC) – 15. Oktober
Ein Brettspiel wird hier zu einem extrem taktischen Strategie-Roguelike mit Online Multiplayer.
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- Stream Train (PC) – 15, Oktober
Ein Friendslop-Game, wo ihr mit euren Kumpanen außergewöhnliche Abenteuer livestreamt.
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- Toy Story: Retro Roundup & Toy Story 3: Complete Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 15. Oktober
Eine Ansammlung zu diversen Retro-Titeln aus dem Toy Story-Franchise.
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- Flipping is Hard (PC) – 16. Oktober
Ihr seid ein altes Nokia 5110 Handy in diesem Ragegame, indem Rotation eure einzige Fortbewegungsoption ist.
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- Sound System (PC) – 16. Oktober
Ein Musikspiel alter Schule, welches die gute alte Guitar Hero-Ära zurückholen will.
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- Tales of Eternia Remastered (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 16. Oktober
Remaster des 20 Jahre alten JRPGs.
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- Tenebris Somnia (PC) – 16. Oktober
Ein pixeliges 2D Horror Adventure mit Live Action-Zwischensequenzen.
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Schluss, aus, Mickey Maus. Das war die Releasevorschau mit mal wieder einer Menge Spielen. Werden es nächste Woche wieder so viele Spiele sein? Findet es heraus.
Titelbild: 2026 © One More Level | 2026 © Konami