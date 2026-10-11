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The Witch’s Bakery – Gemütliches Adventure über eine Bäckershexe in Paris

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Sunny Lab

Manchmal braucht man einfach dieses gemütliche Cozy-Game an diesen kühleren, verregneten Tagen und The Witch’s Bakery könnte dafür genau das Richtige sein. Als kleine Hexe führen wir eine nicht ganz so normale Bäckerei in Paris.

 

Emotionale Geschichten und Wohlfühlatmosphäre in The Witch’s Bakery

In The Witch’s Bakery werden einige Gameplayaspekte miteinander verwoben. Im Kern handelt es sich um ein gemütliches Adventure über eine Hexe, die in Paris eine Bäckerei eröffnet und ihre Kundschaft mit allerlei Leckereien versorgt. Aber natürlich spielt auch Magie eine Rolle, wir sind schließlich eine Hexe. Und so haben wir die Fähigkeit, in die Herzen unserer Kund*innen zu blicken und ihre tiefsten Probleme zu lösen.

Ein neuer Trailer zeigt den Gameplayloop, der zwischen dem Erkunden der Stadt, der Verwaltung der Bäckerei und dem Heilen der Herzen wechselt. Es gibt viele interessante Dialoge, Minispielchen und wir können sogar unsere Magie aufleveln.

The Witch’s Bakery erscheint am 14. Oktober digital für PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Eine physische Edition kommt dann zwei Tage später am 16. Oktober. Zudem wurde auch eine Mobile Version in Zusammenarbeit mit Crunchyroll Game Vault angekündigt, ein Termin steht hierfür allerdings noch nicht fest.

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Quelle: Sunny Lab via Pressemitteilung

Titelbild: 2026 © Sunny Lab

Tags: The Witch's Bakery
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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