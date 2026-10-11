The Talos Principle 3 – Die Rätselraterei geht weiter

Knobelfreunde dürfen sich über die Ankündigung von The Talos Principle 3 freuen, welches wieder mit vielen Kopfnüssen aufwarten wird. Anders als bei dem ersten und zweiten Teil, wo zwischen dem Release gute 9 Jahre vergingen, hat Croteam nun etwas schneller an der nächsten Fortsetzung gewerkelt.

Zermartert euch mal wieder das Hirn in The Talos Principle 3

Erneut werdet ihr in absonderliche Welten geschickt, um dort Rätsel rund um Laser, Würfel und Maschinerien zu lösen. Dabei kommt einem bereits bei den ersten Bildern des Trailers in den Kopf, dass es sich hier um einen Teil der Talos Principle-Reihe handelt, seinen unverkennbaren Stil behält auch der dritte Teil bei.

Das große Rätselraten startet in 2027 auf dem PC und der Playstation 5.

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Quelle: Devolver Digital

Titelbild: 2026 © Croteam