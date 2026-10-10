Moylo – Dieses Indiespiel sollten Cuphead-Fans im Auge behalten

Gut, Cuphead hat zwar den Rubberhose-Animationsstil nicht gepachtet, doch im Gaming denkt man vor allem an das Shoot’em’Up, wenn es um Spiele mit der alten Cartoonoptik geht. Das neu angekündigte Indiespiel Moylo schlägt in die gleiche Schiene und Entwickler Bugle Duck versucht die Inspirationsquelle gar nicht zu verbergen.

Moylo, das Rubberhose-Beat’em’Up

Moylo wird laut ersten Bildern ein Meele-Platformer, bei dem man mit einem kleinen, schwertschwingenden Kerlchen gegen Cartoonmonster antritt. Intensive Bosskämpfe sollen dabei groß im Fokus stehen, ein weiterer Vergleich zu Cuphead abseits der Grafik. Sehr viel Gameplay gibt es aber noch nicht zu sehen, in ihrem ersten Teaservideo zeigen Bugle Duck erste Bewegtbilder und auch ihren Prozess der Handzeichnungen. Ja, die Figuren und Umgebungen werden alle handgezeichnet sein.

Dass es noch nicht so viel zu sehen gibt, liegt natürlich an der Tatsache, dass das Spiel sich in einem sehr frühen Stadium befindet. Wen das gezeigte Material anspricht, der kann es sich aber bereits jetzt auf Steam wishlisten.

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Quelle: Bugle Duck

Titelbild: 2026 © Bugle Duck