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Machinarium 2 – Handgezeichnetes Point’n’Click-Adventure bekommt Fortsetzung nach 17 Jahren

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Amanita Design

Erinnert ihr euch noch an Machinarium? Das war ein süßes Point’n’Click-Adventure, in welchem wir 2009 in die Rolle eines kleinen Roboters in einer Roboterwelt schlüpften. Nach 17 Jahren kam den Leuten bei Amanita Design dann anscheinend Idee, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Fortsetzung sei und so wurde Machinarium 2 nun endlich angekündigt.

 

Doppeltes Robo-Rätselraten in Machinarium 2

Spoiler für ein mittlerweile 17 Jahre altes Spiel: Der kleine Roboter Josef baute sich im ersten Teil wieder zusammen und suchte in der Stadt Machinarium nach Antworten, wie er in seine Einzelteile zerlegt wurde. Dabei kommt er einem Bombenanschlag einer fiesen Robotergruppe auf die Schliche, den er schließlich verhindern kann und dann mit seiner Robo-Liebe Berta die Stadt verlässt. Und hier setzt Machinarium 2 nun an.

Im zweiten Teil werden wir tatsächlich beide Roboter steuern und können zwischen ihnen wechseln, um wieder knifflige Rätsel zu lösen. Der Grafikstil ist dabei der gleiche einzigartige Zeichenstil geblieben, der bereits in Teil 1 für eine tolle Atmosphäre sorgen konnte. Die Reaktionen unter dem Trailer zeigen auch, dass die Fans des ersten Teils das Spiel nicht vergessen haben. Die Vorfreude auf den Nachfolger ist also groß und auch wir werden dieses Point’n’Click-Adventure natürlich im Auge behalten.

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Quelle: Amanita Design

Titelbild: 2026 © Amanita Design

Tags: Machinarium 2
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Maarten Cherek
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