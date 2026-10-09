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Bis zur Glotze – Unsere Vorfreude auf das Remake zu Zelda: Ocarina of Time | Folge 203

von Christian Koitkaam
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Der Gaming-Herbst läuft auf seinen Höhepunkt zu, denn mit GTA 6 und Ocarina of Time kommen noch zwei echte Hochkaräter. Über das Zelda-Remake möchten wir in der Redaktion nochmal genauer sprechen: Was erwarten wir? Freuen wir uns? Wie wird es wohl ankommen?

 

 

Alle Welt im Zelda-Hype

Es ist vielleicht das ikonischste Zelda-Spiel: Ocarina of Time hat für Fans der Reihe oft einen sehr besonderen Stellenwert. Als erstes 3D-Zelda transportierte es Link erstmals in eine neue Dimension und somit verbinden viele hier auch eine sehr besondere Erfahrung. Knapp 30 Jahre später können wir das mit neuester Technik erneut tun und deswegen sprechen wir bei Bis zur Glotze mal genauer über das heiß ersehnte Remake.

Dabei rekapitulieren wir auch die 40th-Anniversary-Direct zu Zelda, bei der wir erstmals Gameplay zu sehen bekommen haben. Wie fanden wir die Direct, wie finden wir das Gesehene zu Ocarina of Time? Vor allem geht es auch um die Frage, wie das Spiel von Leuten aufgenommen wird, die das Original nicht kennen. Denn immerhin haben auch Breath of the Wild und Tears of the Kingdom viele zum ersten Mal gespielt. Wie wir darauf eingestellt sind, was unsere Gedanken sind und wie das Spiel sich in der öffentlichen Wahrnehmung machen könnte, diskutieren wir in Folge 203. Viel Spaß!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi, Maarten

 

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Tags: Zelda, The Legend of Zelda, Remake, Podcast, Bis zur Glotze, The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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