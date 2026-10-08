Star Wars: Zero Company – Erfolg sorgt für Rückkehr freigestellter Entwickler

Star Wars: Zero Company ist ein Hit! Bit Reactor holt deshalb nun die Entwickler zurück, die kurz vor Release beurlaubt wurden.

Erfolg bringt beurlaubte Entwickler zurück

Star Wars: Zero Company steht in diesem Jahr bei vielen Spielern hoch im Kurs. Das von Bit Reactor entwickelte Rundenstrategiespiel im XCOM-Stil entstand in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Electronic Arts und hat sich den Schätzungen von Alinea Analytics zufolge bereits mehr als eine Million Mal verkauft. Doch kurz vor dem Release wurde ein Großteil des Entwicklungsteams von Bit Reactor unerwartet beurlaubt. Das in Maryland ansässige Studio hinter dem Spiel erklärt nun, dass einige dieser Mitarbeiter inzwischen an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, nachdem das Spiel so erfolgreich gestartet ist.

„Die Entscheidung, Teammitglieder nach unerwarteten geschäftlichen Entwicklungen außerhalb unserer Kontrolle und so kurz vor der Veröffentlichung vorübergehend freizustellen, war unglaublich schwierig. Sie war jedoch notwendig, um letztlich so viele Mitarbeiter wie möglich zurückholen zu können“, schrieb das Studio in einer Stellungnahme.

Weiter heißt es: „Dieses Team bedeutet mir unglaublich viel, und ich bin außerordentlich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich möchte unseren Fans für die unglaubliche Resonanz auf das Spiel und ihre Unterstützung auf diesem Weg danken. Wir freuen uns darauf, schon bald weitere Neuigkeiten zu Bit Reactor und Zero Company zu teilen.“

Was folgt auf Star Wars: Zero Company?

Welche „unerwarteten geschäftlichen Entwicklungen“ Bit Reactor in seiner aktuellen Stellungnahme genau meint, ist nicht vollständig klar. Das Studio und sein Mitgründer Greg Foertsch befinden sich derzeit allerdings in einem Rechtsstreit mit der ehemaligen Finanzchefin Alison Kelly. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und könnte frühestens im Laufe eines möglichen Gerichtsprozesses im Jahr 2027 entschieden werden. Fans von Star Wars Zero Company dürften daher gespannt sein, ob es eine DLC-Erweiterung für das Strategiespiel geben wird oder das Studio möglicherweise irgendwann sogar einen Nachfolger ankündigt. Ob die Macht am Ende tatsächlich mit Bit Reactor ist, dürfte sich in den kommenden Jahren zeigen.

Quelle: Kotaku / Alinea Analytics

Bild: 2026 © Electronic Arts