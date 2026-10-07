Warlock: Dungeons & Dragons – Das wird kein Baldurs Gate 3

Der Trailer zeigte sehr viel Action und auch die Story wird viel linearer. Denn: „Die Plotpoints sind ausgeschrieben.“

Action ohne Dialogbäume

Bei der Ankündigung eines neuen Spiels in der Welt von Dungeons & Dragons dachten viele erst mal an ein weiteres Baldurs Gate 3. Das Team von Invoke geht die Sache mit Warlock: Dungeons & Dragons aber ganz anders an.

Wie bereits im Trailer zu sehen, wird Warlock ein actionreiches Spiel, in dem wir die Protagonistin Kaatri durch ihre Geschichte begleiten und nicht gleich eine ganze Gruppe von Abenteurern. Deshalb verhält es sich mit der Story auch anders, als manche vielleicht erwartet haben. Dominic Guay sagte im Interview mit Eurogamer, Invoke wolle kein Spiel wie Baldurs Gate 3 oder Fable erschaffen. Kaatris düstere Geschichte ist das Rückgrat, trotzdem wird es verschiedene Herangehensweisen geben, sodass einige Teile optional werden. Dass sei dem Team bewusst.

„Die Plotpoints sind ausgeschrieben und jeder Spieler erlebt, was die anderen auch erleben!“

Trotzdem viel zu entdecken

Invoke setzt neben der linearen Story auf eine interessante und sich selbst entfaltende Welt. Auch im Trailer sehen wir, wie Kaatri zu einem bereits herrschenden Kampf dazustößt und so soll sich die Welt auch anfühlen. Die Geschichte der Welt passiert, anstatt einfach erzählt zu werden.

Ein wichtiger Punkt bei der Entdeckung seien 2 Dinge: Kurze Wege zwischen den Erlebnissen und die Magie selbst. Spielende sollen interessante Orte schnell erreichen können, in einer Minute von einem Ort zum Nächsten, statt in 15. Außerdem sollen sie die Möglichkeit haben mit ihren Zauber „nicht nur 10 oder 100 Schaden zu machen“, sondern kreativ damit die Welt entdecken und beeinflussen zu können. So sei es notwendig, Orte erneut zu besuchen, um neue Zauber auszuprobieren und weitere Geheimnisse aufzudecken.

„Das Spiel soll sich am meisten um die Entdeckung der Welt und nicht um das Verfolgen von irgendwelchen Wegmarkern drehen.“

Quelle: Eurogamer

Bild: 2026 © Wizards of the Coast