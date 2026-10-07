Nintendo – Mit zahlreichen Titeln auf der Polaris 2026 vertreten

Vom 9. bis 11. Oktober verwandelt sich das Messegelände in Hamburg wieder in einen Treffpunkt für Fans von Videospielen und japanischer Popkultur. Auch Nintendo ist in diesem Jahr auf der Polaris 2026 vertreten und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, aktuelle Spiele für die Switch 2 auszuprobieren. Ein Highlight ist Nintendo Switch Sports Resort Wuhu Island, das erst am 22. Oktober erscheint und auf der Messe bereits vorab angespielt werden kann.

Nintendo tischt auf der Polaris 2026 auf

Am Nintendo-Stand erwartet die Besucher eine breite Auswahl an Spielen. In Nintendo Switch Sports Resort kann man sich sportlich betätigen und diverse Sportarten ausprobieren. Wuhu Island bietet viele verschiedene Sportarten und Aktivitäten, von denen einige schon vor dem offiziellen Release am 22. Oktober getestet werden können. Auch der Action-Shooter Splatoon Raiders ist dabei, ein Spin-off der Splatoon-Reihe mit Fokus auf den Einzelspieler.

Für entspanntere Momente sorgt Pokémon Pokopia, bei dem sich alles ums Erkunden, Werkeln und Bauen dreht. Mit Hilfe von Pokémon baut ihr dort gemütliche Städte. Ebenfalls am Stand zu finden sind Mario Kart World, Mario Tennis Fever, das Action-Abenteuer Donkey Kong: Bananza und weitere Titel.

Neben Nintendo ist auch Kepler Interactive in Hamburg vertreten und bringt Orbitals mit, ein intergalaktisches Koop-Abenteuer für zwei Spielerinnen und Spieler. Wer sich am Stand beim My-Nintendo-Check-in anmeldet, bekommt außerdem ein kleines Geschenk und 100 Platinpunkte, die sich auf der Seite gegen Belohnungen eintauschen lassen.

Quelle: Nintendo

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