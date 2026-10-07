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Directive 8020 – Supermassive Games entlässt 70 Mitarbeiter

von Lars Bambergam
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Bild: 2025 © Supermassive Games

Bittere Nachrichten von Supermassive Games: Weniger als sechs Monate nach dem Release von Directive 8020 verlieren mehr als 70 Mitarbeiter ihren Job.

 

Supermassive Games setzt den Rotstift an

Am 5. Oktober machte Frank Tindle auf seinem LinkedIn-Profil öffentlich, dass er Supermassive Games verlassen muss. „Vor ein paar Wochen habe ich geschrieben, dass meine Stelle bei Supermassive Games gefährdet ist. Heute ist es offiziell: Mein letzter Arbeitstag. 16 Jahre“, schrieb Tindle.

Seinen Werdegang beim Studio beschreibt er mit sichtlichem Stolz: „Ich bin 2010 als gesamte IT-Abteilung eingestiegen und verlasse das Unternehmen nun als Director of IT & Facilities und Mitglied des Senior Leadership Teams.“ In den vergangenen 16 Jahren sei Supermassive Games von einer kleinen Gruppe auf mehr als 400 Mitarbeiter angewachsen. Besonders stolz sei er jedoch auf die Menschen, mit denen er zusammengearbeitet habe.

Von den aktuellen Entlassungen ist Tindle dabei nicht allein betroffen. „Mehr als 70 großartige Menschen verlassen Supermassive: Entwickler, Künstler, Produzenten, QA-Mitarbeiter, Mitarbeiter aus dem operativen Bereich und viele mehr“, erklärt er. Gleichzeitig betont er, dass andere Studios von den nun verfügbaren Fachkräften profitieren könnten: „Jedes Studio könnte sich glücklich schätzen, sie zu haben. Falls ihr Mitarbeiter sucht, schreibt mir eine Direktnachricht und ich stelle den Kontakt her.“

Directive 8020

Bild: 2026 © Supermassive Games

 

Bekommt Directive 8020 noch einen Nachfolger?

Bekanntheit erlangte Supermassive Games durch interaktive Horror-Spiele, in denen die durch Quick-Time-Events ausgelösten Entscheidungen der Spieler den Verlauf der Handlung maßgeblich beeinflussen. Zu den bekanntesten Titeln des Studios zählen The Quarry (2022), The Casting of Frank Stone (2024) sowie die The Dark Pictures Titel. Zwar erreichen die Spiele von Supermassive Games auf Metacritic im Durchschnitt lediglich 68 Punkte und konnten weder Kritiker noch Spieler vollends überzeugen, dennoch fanden die Titel regelmäßig ein treues Publikum unter Horror-Fans.

Bereits im August hatte das Studio vor den bevorstehenden Entlassungen gewarnt. „Dies ist ein notwendiger Schritt, um die langfristige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen“, erklärte Supermassive damals.

Der wohl bekannteste Horror-Titel des Studios, Until Dawn, soll 2027 eine Fortsetzung bekommen. Für die Entwicklung des Sony-Franchises ist allerdings nicht mehr Supermassive Games verantwortlich, sondern das PlayStation-Studio Firesprite. Ob Directive 8020 noch eine Fortsetzung bekommt, steht angesichts der jüngsten Entwicklungen nun in den Sternen.

 

Quelle: Kotaku / LinkedIn / Metacritic

Bild: 2026 © Supermassive Games

Tags: Until Dawn, supermassive games, The Dark Pictures, The Dark Pictures Anthology, The Quarry, Directive 8020, supermassive
Lars Bamberg

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