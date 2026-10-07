CAPCOM – Aus der RE Engine wird Project REX

Nach den letzten großen Erfolgen teilt Capcom nun eher umstrittene Neuigkeiten mit. In Zukunft wird man vermehrt auf KI in der Entwicklung setzen.

Spiele zu entwickeln ist zeitaufwändig und teuer

Sagt Satoshi Ishida, Programmer bei Capcom. Spiele sind so massiv, dass selbst einfache Prozesse immer zeitaufwändiger werden. Zusätzlich sei es notwendig, dass eine Engine möglichst leicht zu verstehen und benutzerfreundlich ist, damit alle Mitarbeiter gut mit ihr umgehen können. Außerdem sei es für zukünftige Workflows in der Entwicklung, KI-Technologien zu integrieren.

Diese Integration soll schrittweise im „Project REX“ passieren. Dabei wollen sie keine neue Engine entwickeln, sondern setzen darauf, die bestehende RE-Engine anzupassen. Kurz gesagt sollen damit Bereiche wie die Entwicklung selbst, neue Tools, Qualitätssicherung und mehr verbessert werden.

Langfristig will Capcom weiter in KI investieren und sowohl die KI selbst, als auch die Nutzbarkeit für Menschen verbessern und die RE Engine in ein „AI-Generation game engine“ entwickeln.

KI Ja, aber nicht in allen Bereichen

Noch im März diesen Jahres teilte Capcom auf einem Shareholder-Treffen mit, dass sie „keine mit KI generierten Assets in ihren Spielen implementieren. Trotzdem will man die Technologie proaktiv unterstützend einsetzen um Effizienz und Produktivität zu erhöhen“

Capcom erkundet aktuell Möglichkeiten, KI in den Bereichen Grafik, Sound und Programmierung einzusetzen.

Quelle: IGN

Bild: 2026 © Capcom