Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

CAPCOM – Aus der RE Engine wird Project REX

von Stefan Piotteram
0 Comments
Bild: 2026 © Capcom

Nach den letzten großen Erfolgen teilt Capcom nun eher umstrittene Neuigkeiten mit. In Zukunft wird man vermehrt auf KI in der Entwicklung setzen.

 

Spiele zu entwickeln ist zeitaufwändig und teuer

Sagt Satoshi Ishida, Programmer bei Capcom. Spiele sind so massiv, dass selbst einfache Prozesse immer zeitaufwändiger werden. Zusätzlich sei es notwendig, dass eine Engine möglichst leicht zu verstehen und benutzerfreundlich ist, damit alle Mitarbeiter gut mit ihr umgehen können. Außerdem sei es für zukünftige Workflows in der Entwicklung, KI-Technologien zu integrieren.

Diese Integration soll schrittweise im „Project REX“ passieren. Dabei wollen sie keine neue Engine entwickeln, sondern setzen darauf, die bestehende RE-Engine anzupassen. Kurz gesagt sollen damit Bereiche wie die Entwicklung selbst, neue Tools, Qualitätssicherung und mehr verbessert werden.

Langfristig will Capcom weiter in KI investieren und sowohl die KI selbst, als auch die Nutzbarkeit für Menschen verbessern und die RE Engine in ein „AI-Generation game engine“ entwickeln.

Pragmata

Bild: 2026 © Capcom

 

KI Ja, aber nicht in allen Bereichen

Noch im März diesen Jahres teilte Capcom auf einem Shareholder-Treffen mit, dass sie „keine mit KI generierten Assets in ihren Spielen implementieren. Trotzdem will man die Technologie proaktiv unterstützend einsetzen um Effizienz und Produktivität zu erhöhen

Capcom erkundet aktuell Möglichkeiten, KI in den Bereichen Grafik, Sound und Programmierung einzusetzen.

 

Quelle: IGN

Bild: 2026 © Capcom

Tags: Capcom, KI, ai
Stefan Piotter

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Wizards of the Coast

Warlock: Dungeons & Dragons – Das wird kein Baldurs Gate 3

0 likes
Bild: 2026 © XBOX Game Studios

Gears of War: E-Day – The Coalition hat das Spiel mithilfe der SSD auf der Series S flüssiger gemacht

0 likes
Bild © Ninja Theory

Ninja Theory – Hellblade-Studio beginnt mit Entlassungswelle

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Warlock: Dungeons & Dragons – Das wird kein Baldurs Gate 3

    CAPCOM – Aus der RE Engine wird Project REX

    Gears of War: E-Day – The Coalition hat das Spiel mithilfe der SSD auf der Series S flüssiger gemacht

    Ninja Theory – Hellblade-Studio beginnt mit Entlassungswelle

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2026

    Castlevania: Belmont’s Curse – Kostenlose Demo für alle Plattformen

    Playstation 5 – Neuer Upscaler verbessert ab sofort eure Bildqualität

    Gears of War – Mitarbeiter machen sich Sorgen über mögliche Entlassungen

    Asha Sharma – „XBOX steht nicht zum Verkauf“

    Test: Silent Hill: Townfall