Ninja Theory – Hellblade-Studio beginnt mit Entlassungswelle

Beim Hellblade-Entwickler Ninja Theory haben die ersten Mitarbeiter ihre Entlassung bestätigt. Das britische Studio kämpft seit Monaten ums Überleben und steht nun kurz vor der Schließung. Mehrere Entwickler haben auf LinkedIn mitgeteilt, dass sie ihren Job verloren haben oder kurz davor stehen.

Keine Zukunft für Ninja Theory

Hintergrund ist eine Entscheidung von Xbox aus dem September. Zwei getrennte Deals zur Rettung des Studios waren gescheitert. Xbox wollte Ninja Theory entweder an einen Käufer verkaufen oder als Indie-Studio entlassen. Beides scheiterte letztendlich. Daraufhin kündigte Xbox an, Gespräche über eine mögliche Schließung zu führen. Betroffen sind Mitarbeiter aus vielen Bereichen. Dazu gehören Technical Sound Designer Alessio Mellina, Katrin Mair, Technical Director Loong-Wei Ding sowie mehrere Sound Designer und Artists. Katrin Mair schrieb in einem emotionalen Beitrag, dass sie sehr traurig sei, weil das Team seine laufende Arbeit nicht mehr fertigstellen könne.

Besonders bitter ist die Lage für das neue Spiel Senua. Der dritte Teil der Hellblade-Reihe wurde erst im Juni 2026 angekündigt und sollte 2027 erscheinen. Berichten zufolge diente der Trailer damals nur dazu, das Studio für mögliche Käufer attraktiver zu machen. Die Zukunft des Spiels ist nun völlig unklar. Ninja Theory wurde 2018 von Microsoft gekauft und war bekannt für Spiele wie Hellblade: Senua’s Sacrifice und Bleeding Edge. Die aktuelle Entwicklung ist Teil einer großen Umstrukturierung bei Xbox, bei der insgesamt rund 3.200 Stellen gestrichen werden.

Quelle: videogameschronicle

Bild © Ninja Theory