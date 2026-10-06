Gears of War: E-Day – The Coalition hat das Spiel mithilfe der SSD auf der Series S flüssiger gemacht

Gears of War: E-Day nutzt, laut The Coalition, einen technischen Trick, um flüssig auf der XBOX Series S zu laufen. Wie Kate Rayner in einem Interview erklärte, nutze man die interne SSD, um den RAM der Konsole zu unterstützen. So habe man keine zu großen qualitativen Kompromisse eingehen müssen.

Technischer Trick für die Series S

Das Studio The Coalition hat verraten, wie es Gears of War: E-Day auf der Xbox Series S flüssig zum Laufen gebracht hat. Die schwächere Konsole hat nur 10 GB Arbeitsspeicher, während die Xbox Series X und die PS5 über 16 GB verfügen. Das bereitet vielen Entwicklern Probleme, denn Microsoft verlangt, dass jedes Spiel für die Series X auch auf der Series S läuft.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Xbox Series S keine Upscaling-Technik wie DLSS von Nvidia oder FSR von AMD nutzt. Der Trick, das Spiel in niedrigerer Auflösung zu rendern und dann hochzurechnen, fällt damit weg. The Coalition musste also einen anderen Weg finden, um die fehlenden Reserven auszugleichen.

In einem Interview mit Digital Foundry erklärte Technical Director Kate Rayner, dass das Studio die eingebaute SSD der Konsole als zusätzlichen Arbeitsspeicher verwendet. Normalerweise gibt es in Spielen eine klare Rangordnung bei den Speichern. Der CPU-Cache ist extrem schnell, aber winzig klein. Der Arbeitsspeicher ist größer und trotzdem recht flott. Die SSD bietet sehr viel Platz, ist aber deutlich langsamer.

SSD und RAM im Zusammenspiel

Die Lösung des Studios sieht so aus, dass bestimmte Daten der detaillierten Spielwelt direkt auf der SSD liegen bleiben. Wenn das Spiel diese Daten braucht, werden sie von der SSD in den Arbeitsspeicher verschoben. Weil die SSD langsamer ist, hat das Team gezielt nur solche Speicherbereiche ausgewählt, bei denen ein kurzes Nachladen das Spiel nicht ausbremst. So lassen sich aus einigen Gigabyte SSD-Speicher etwa ein Gigabyte nutzbarer Arbeitsspeicher zusätzlich gewinnen.

Dadurch läuft Gears of War: E-Day weiterhin mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox Series S. Verzichten müssen Spieler nur auf Lumen basierte Spiegelungen. Laut Rayner konnte The Coalition so verhindern, die Qualität des Spiels stark zu senken. Andere Entwicklerteams zeigen bereits Interesse an der Technik, sodass sie künftig auch in weiteren Xbox Series S-Spielen zum Einsatz kommen könnte.

Quelle: Digital Foundry

Bild: 2026 © XBOX Game Studios