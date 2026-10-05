Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2026

Wir sind voll und ganz im Oktober angekommen und haben die neue Releasevorschau für euch. Es sind ausnahmsweise mal nicht so viele Spiele auf unserer Liste wie in den vergangenen Wochen, aber das hat uns ja noch nie davon abgehalten, sie euch zu präsentieren, nicht wahr? Legen wir also los.
Diese 19 Spiele in der Releasevorschau starten den Oktober
- AION 2 (PC) – 5. Oktober
Neben WoW wahrscheinlich das zweite Highlight für MMORPG-Fans.
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- Star Wars: Galactic Racer (PC, PS5, XSX) – 6. Oktober
Star Wars Episode 1 Podracing gilt als eines der besten Lizenzspiele aller Zeiten und hier haben wir das Reboot davon, welches die Erwartungen hoffentlich erfüllen kann.
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- Distant Worlds 2: Shadows Rising (PC) – 7. Oktober
DLC für das Sci-Fi-Strategiespiel.
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- Clive Barker’s Hellraiser: Revival (PC, PS5, XSX) – 8. Oktober
Ausnahmsweise handelt es sich bei diesem Lizenz-Horror nicht bloß wieder um eine Dead by Daylight-Kopie, sondern ein vollwertiges Survival Horrorspiel, wo ihr von Pinhead verfolgt werdet.
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- Duelist: Idle Expedition (PC) – 8. Oktober
Eine Mischung aus Idle Gamer und Autobattler für eure Taskleiste.
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- Echo Weaver (PC, PS5, XSX, Switch) – 8. Oktober
Ein MetroidBRANIA mit einer Zeitschleifenmechanik, in dem Zeit eine Ressource und Geheimnisse eure Ausrüstung sind.
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- Kingdom Hearts Collection [I-III] (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 8. Oktober
Vor Release des vierten Teils der JRPG-Reihe kommen hier noch einmal alle drei ersten Teile in einer Collection.
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- Neon Abyss 2 (PC, PS5, XSX, Switch) – 8. Oktober
Wilde, chaotische Retro-Platformer-Fortsetzung für bis zu vier Spieler*innen.
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- Order of the Sinking Star (PC, PS5, Switch 2) – 8. Oktober
Ein massisves Puzzle-Adventure, in welcher unzählige Dimensionen des Rätselns aneinandergeraten.
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- PlantUp (PC) – 8. Oktober
Eine Farming-Sim mit Zeitmanagement, wo ihr eure Ernte an eine ungeduldige Kundschaft verkauft.
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- Tower Tactics 2 (PC) – 8. Oktober
Zweiter Teil des Deckbuilding-Tower-Defense-Roguelikes.
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- Wildaria (PC) – 8. Oktober
Ein Open World Adventure mit prozedural generierten Welten, in denen ihr Kreaturen sammelt, um Aufträge zu erledigen und Bosse zu besiegen.
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- Beat, Heart, Beat (PC) – 9. Oktober
Ein psychedelischer Platformer mit einem Emo-Soundtrack, der sich auch auf das Gameplay auswirkt.
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- Car Park Capital (PC) – 9. Oktober
Ähnlich wie in Rollercoaster Tycoon baut ihr hier Freizeitparks… aber für Autos.
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- Constriction (PC) – 9. Oktober
Eine etwas andere Partie „Hangman“.
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- Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 9. Oktober
Fantasy RPG-Fans speisen gut, denn neben dem Witcher 3 Remaster kommt hier auch der nächste große Rollenspiel-Kracher auf die Bühne.
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- My Cat Scattered Games: Tidy Videogame Supermarket (PC) – 9. Oktober
Eure Katze hat Chaos in eurem Videospielgeschäft hinterlassen und steckt im Kranspiel fest. Jetzt heißt es für euch: Aufräumen.
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- Permafrost (PC) – 9. Oktober
Survival in einer ewig eingefrorenen Postapokalypse.
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- Sesame Street: Friends & Fun (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 9. Oktober
Lernspaß für die Kleinen mit Ernie, Bert und Co.
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Und ZACK, Releasevorschau erledigt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit was auch immer für einem Spiel und erwarte euch dann nächste Woche hier wieder pünktlich auf der Matte für die nächsten Neuerscheinungen.
Titelbild: 2026 © Lucasfilm | 2026 © Saber Interactive