Castlevania: Belmont’s Curse – Kostenlose Demo für alle Plattformen

Zu einem der Highlights der diesjährigen Gamescom, Castlevania: Belmont’s Curse, ist ab sofort eine kostenlose Demo für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch verfügbar.

Erster Einblick in das Metroidvania

Wer Castlevania: Belmont’s Curse, den neuen Titel der Dead-Cells-Entwickler Evil Empire und Motion Twin, auf der Gamescom verpasst hat und sich noch vor dem Release am 15. Oktober einen ersten Eindruck vom Metroidvania verschaffen möchte, kann ab sofort die kostenlose Demo ausprobieren. Diese gewährt einen umfangreichen Einblick in den ersten Spielabschnitt in der Pariser Kanalisation und lässt Spieler am Ende bereits in einem packenden Bosskampf gegen einen erbitterten Widersacher antreten.

Castlevania: Belmont’s Curse erzählt die Geschichte von Rose Belmont, der Tochter des bei Serien-Veteranen beliebten Trevor Belmont. Als Schauplatz dient ein brennendes Paris im Jahr 1499, wo sich Rose im Laufe ihres Abenteuers zahlreichen Skeletten, Monstern und Vampiren stellen muss. Die Handlung setzt dabei 23 Jahre nach Castlevania III: Dracula’s Curse an.

Eine Besonderheit der Demo ist die Möglichkeit, den Spielfortschritt in die Vollversion zu übernehmen. Dafür müssen Spieler allerdings dasselbe Konto und System verwenden und dürfen ihren Speicherstand aus der Demo nicht löschen. Hier noch der Link zur Anspielversion auf Steam.

Erstes Castlevania seit 12 Jahren

Castlevania: Belmont’s Curse ist der erste Hauptteil der Reihe seit zwölf Jahren und erscheint am 15. Oktober für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Eine native Version für Nintendo Switch 2 gibt es zum Release zwar nicht, dafür profitieren Besitzer der neuen Konsole von einer Bildrate von 60 FPS, während die Switch-Version auf 30 FPS begrenzt ist.

Für Sammler physischer Spiele stehen für Nintendo Switch und PS5 sowohl eine Standard Edition als auch die Midnight Edition zur Auswahl. Letztere enthält unter anderem zusätzliche Kostüme für Rose, Ingame-Boni sowie eine digitale Soundtrack- und Art-Galerie. Beide physischen Editionen sind im Handel für 39,99 Euro erhältlich. Digital kostet die Standard Edition 29,99 Euro, während für die Midnight Edition 39,99 Euro fällig werden.

Quelle: Konami / Eurogamer / ntower

Bild: 2026 © Konami