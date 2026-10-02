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Playstation 5 – Neuer Upscaler verbessert ab sofort eure Bildqualität

von Christian Koitkaam
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Bild: 2024 © Sony Interactive Entertainment

Playstation bekommt ein Grafik-Ugrade. Sony hat Quick Spectral Super Resolution (QSSR) angekündigt, eine neue KI-Upscaling-Technik für die Standard-PlayStation-5. Sie ist nicht mit PSSR der PS5 Pro zu verwechseln, das laut Sony weiterhin der „Goldstandard“ bleibt. QSSR versteht Sony als „Weiterentwicklung“ dieses Upscalers, die kompatiblen PS5-Spielen eine bessere Bildqualität bringen soll.

 

„Bemerkenswertes“ Upgrade

Als erste Titel nutzen Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei die Technik. Beide Spiele werden heute gepatcht und bieten QSSR dann als zusätzliche Grafikoption auf der PS5 an. Sony will QSSR außerdem „breit“ allen PlayStation-Entwicklern zur Verfügung stellen.

Digital Foundry hat QSSR bereits analysiert und bezeichnet das Potenzial der Technik als „bemerkenswert“. Niedrige Auflösungen und schwaches Upscaling hätten in dieser Konsolengeneration viele Spiele beeinträchtigt, QSSR könne hier einen großen Unterschied machen. Besonders bei Marvel’s Wolverine sei der Qualitätssprung außergewöhnlich. Die Tester nennen eine deutlich verbesserte zeitliche Stabilität, mehr Detailtiefe und eine wesentlich bessere Sub-Pixel-Integrität. Artefakte, etwa bei bewegtem Laub, nehmen demnach stark ab. Bei Ghost of Yōtei, das ohnehin schon eine ordentliche Bildqualität bietet, fallen die Verbesserungen allerdings weniger drastisch aus.

Playstation 5 Controller

Bild: 2020 © Sony Interactive Entertainment

 

Bildqualität könnte sich deutlich verbessern

Mike Fitzgerald, Head of Tech bei Insomniac, sagt: „QSSR sorgt für mehr Klarheit und Stabilität auf Pixelebene in unseren Umgebungen. Das bringt zusätzliche Details in den belebten Straßen von Madripoor, den dichten Gassen von Shinjuku und vielen weiteren Bereichen von Logans epischer Reise zur Geltung.“ Persönlich freue er sich darüber, wie die PlayStation-Techteams die PS5-Plattform stetig verbessern, und er hoffe, dass künftig mehr Spiele QSSR nutzen.

Jasmin Patry, Lead Rendering Engineer bei Sucker Punch, ergänzt: „QSSR ist besonders gut darin, feine Details in unseren Charakteren und Umgebungen aufzulösen, und das mit einer zeitlichen Stabilität, die auf der PS5 bisher nicht möglich war.“ Man habe sich schon lange gewünscht, dass alle PS5-Spieler die beeindruckende Bildqualität erleben können, die PSSR auf der PS5 Pro liefert. QSSR sei dabei ein Schritt in die richtige Richtung.

Quelle: videogameschronicle

Bild © Sony Interactive Entertainment

Tags: sony, playstation, PlayStation 5, PS5
Christian Koitka
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