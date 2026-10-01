Test: Gears of War: E-Day Kampagne

Gears of War ist zurück. Die traditionsreiche XBOX-Marke hat zu Beginn die Third-Person-Shooter revolutioniert. Das Deckungssystem und die innovative Nachlademechanik, zusammen mit der eindrucksvollen Grafik, setzten Maßstäbe. Und das alles geschah vor 20 Jahren, als der Grundstein für die Reihe gelegt wurde. Jetzt, 2026, erscheint der neuste Ableger, der zwar das mit Abstand höchste Budget hat mit sage und schreibe 400 Mio. US-Dollar, aber inhaltlich eher zu den Wurzeln zurückkehrt. Dazu ist das Spiel auch ein Politikum. Der erste konsolenexklusive Titel seit längerer Zeit und dazu das XXL-Budget in XBOX‘ wohl schwierigsten Zeiten. Ist der Titel also gut genug, um genügend Leute wieder zur Marke zu führen? Oder kündigt sich das gleiche Schicksal wie bei Halo an? Ich konnte die Kampagne spielen und teile mal meine Gedanken!

Auserzählt?

Gears of War hat eigentlich schon die ganze Geschichte rund um Marcus Fenix erzählt. Also zumindest fast. Denn die Geschehnisse rund um den E-Day kann man noch irgendwie aufarbeiten. Es markiert den groß angelegten Angriff der Locust auf die Menschheit und mittendrin befindet sich Marcus, zusammen mit Dom, Reyes und Mags. Der 4er-Squad setzt sich aus alten und neuen Figuren zusammen, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben, aber durch den Locust-Angriff geeint werden. Auch wenn jede Figur immer wieder eigene Charakterzüge durchblitzen lässt, bestehen die Dialoge meist aus den harten, coolen Macho-Sprüchen, wofür man die Reihe kennt und was irgendwie auch hier reinpasst. Charakterliche Tiefe geht dadurch auch zwar ein bisschen verloren, die habe ich allerdings weder erwartet, noch vermisst. Auch die Story ist alles in allem weder besonders komplex, noch überraschend, aber dennoch unterhaltsam.

Back 2 the Roots

Nachdem Gears 5 sich wesentlich offener präsentiert hat und teils sehr weitläufige Areale bot, war in E-Day klar: Es geht back to the roots. Die zuvor präsentierten Level zeigten schon ein wesentlich lineareres Leveldesign. Es wirkt schon fast wie ein inhaltliches Remake der ersten Teile. Und das mag man vielleicht auch ein wenig ideenlos finden, aber mich hat es von Beginn an gepackt. Ich mag die damit verbundene spektakuläre Inszenierung, die mich sofort in den Konflikt wirft und mir eine fokussierte Gameplay-Erfahrung entgegen wirft. So lieb ich Gears of War. Und tatsächlich stellten sich schnell nostalgische Gefühle bei mir ein. Ein neues Spiel, welches so vertraut wirkt. Weil auch das Gunplay funktioniert wie eh und je. Ich bekomme bekannte und neue Wummen an die Hand, die einen richtig guten Impact mitbringen, sodass es in den Straßen von Sera ordentlich am Spratzen ist.

Die Feuergefechte sind auch dank des flüssigen Deckungssystems ein echter Genuss, auch weil dieses nochmal optimiert wurde und man sich selbst halb im Liegen hinter Objekten verschanzen kann. Das regt zum Umdenken an, weil es natürlich neue Möglichkeiten schafft, fördert aber gleichzeitig den Gefechts-Flow. Durch die zerstörbaren Objekte ergeben sich also immer zwei Spielkomponenten, die gut ineinandergreifen: Das hervorragende Gunplay, plus das noch taktischere Deckungssystem. Die Action auf dem Bildschirm funktioniert wie eh und je, auch weil sie das altbewährte System nutzt und nochmal verfeinert. In seinem Gameplay ist E-Day vor allem auch eine Hommage an die Ursprünge und fängt das auch gekonnt ein.

Doch Open-World?

Zugegeben, Gears of War: E-Day erfindet das Ganze auch nicht neu. Es sind Optimierungen eines bestehenden Systems, die aber gut funktionieren und erneut schöne Kampfdynamiken erzeugen. Hier mal Schusswechsel, dort Deckung wechseln und da hinten mal einen Locust per Kettensäge in zwei Hälften teilen. Ja, das ist die pure Gears-Erfahrung und sie macht auch wieder absolut Laune! Noch recht früh im Spiel macht es dann jedoch einen kleinen Change, den ich doch etwas überraschend fand. Und zwar öffnete sich das Spiel dann deutlich und bot mir eine größere, offenere Zone inmitten der Stadt, in der ich mich frei bewegen konnte. Von dort kann ich zur nächsten Hauptmission laufen, umherstreunende Locust beseitigen oder Nebenmissionen angehen, in denen ich das Gleiche mache.

Es ist zwar dann ein etwas offeneres Areal, aber trotzdem innerhalb der linearen Straßen. Das Schöne ist, dass dadurch der lineare Flair erhalten bleibt. Das Schlechte ist: Wozu der Rest? Die Open Zone liefert keinen wirklichen Mehrwert und streckt nur die Laufwege. Ja, es ist „nett“ so alternativ nochmal eine Nebenmission angehen zu können, aber das hätte man auch anders lösen können. Denn das Problem ist, dass es hier nichts zu entdecken gibt.

Erkundung ohne Erkundung

Weder in den linearen Abschnitten noch in den offenen, lohnt sich der Ausflug in Seitengassen oder andere Bereiche der Map. Denn Gears belohnt Erkundung nicht. Keine interessanten Story-Einschübe, keine wirklich interessanten Side-Quests, keine Puzzle, nichts Neues und auch nichts, was der Progression irgendwie zugutekommt. Es gibt lediglich ein paar Sammelobjekte, von denen man aber viele auch so einfach im Vorbeigehen mitnehmen kann. Und wenn du eine Welt öffnest, aber dann keine Erkundung förderst, ist sie schlichtweg redundant.

Progression passiert in Teilen lediglich über Missionsfortschritt und die Nachschubboxen, über welche ich Vorräte auffüllen, Waffen auswählen und Perks hinzufügen kann. Das ist natürlich sehr seichte Progression und hier hätte ich mir einfach etwas mehr gewünscht, was mich auch abseits der Action irgendwie motiviert. In dem Fall kann es aber helfen, das Spiel nicht allein zu spielen! Denn es bietet ja einen 4-Spieler-Koop. Gears of War 3 lässt mal wieder grüßen. Und so entstehen natürlich nochmal andere Dynamiken, auch wenn das Spiel für mein Empfinden dann schon wesentlich einfacher wird.

Es ist jedoch nicht so, dass der Titel generell besonders schwierig wäre. Im normalen Schwierigkeitsgrad habe ich den Game Over-Scree nie gesehen. Das kommt daher, dass man ganze 4 Mal zu Boden gehen und von Mitstreitern wiederbelebt werden kann, ehe man mal wirklich virtuell draufgeht. Das Zeitfenster dafür ist ebenfalls mehr als großzügig. Aber dennoch gewinnt das Spiel durch den Koop-Modus nochmal mehr an Dynamik und insgesamt ist Gears dann einfach am Peak. So macht die Ballerei sogar noch mehr Laune.

Licht und Schatten

Technisch hinterließ Gears of War: E-Day den wohl gespaltensten Eindruck bei mir zurück, den ich seit langer Zeit hatte. Denn gerade am Anfang hat mich das Spiel optisch regelrecht begeistert. Die Welt ist so unfassbar detailliert. Großartig! Dazu sorgen Belichtung und Reflektionen für eine herausragende Stimmung und sorgen für ein richtig imposantes Bild. Hier sieht der XBOX-Titel einfach aus, wie die grafische Elite. Aber dann gibt es die Tag-Level und hier habe ich das Gefühl, ein anderes Spiel zu spielen.

Bei all der Liebe zur Nostalgie, aber sogar den berüchtigten „Piss-Filter“ zu übernehmen, der die Welt in einen beige-braunen Ton haucht, ist schon gewagt. Bei mir funktioniert das Ganze zum Glück, weil es mich weiter glauben lässt wieder in der Xbox 360-Ära unterwegs zu sein. Das trifft aber auch leider auf die generelle Grafik-Qualität zu. Denn hier wirkt vieles, durch die einfachere Beleuchtung, sehr viel undetaillierter und flacher, als noch nachts. Dadurch sieht das Spiel dann nur solide, bis teiweise nicht so richtig toll aus, was vielleicht auch am leicht verwaschenen Look im Performance-Modus auf der Series X liegt. Ich glaube, dass das sogar eher am drübergelegten Filter liegt, als am UE5-internen Upscaler. Selten lagen Licht und Schatten so deutlich nebeneinander. Im wahrsten Sinne des Wortes.