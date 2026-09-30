GTA 6 – Freizeitaktivitäten und Wettersystem enthüllt

GameInformer hat jede Menge neue Informationen zu GTA 6 veröffentlicht. Die exklusive Enthüllung zeigt viele verschiedene Aspekte des Spiels und verrät uns nun mehr über die zahlreichen Nebenaktivitäten, in die man sicherlich viel Zeit investieren kann. Rockstar Games scheint auch keine Kompromisse eingehen zu wollen.

GTA 6 wird ein großer Spielplatz

Grand Theft Auto ist ja bekannt für zahlreiche Nebenaktivitäten und beim neuesten Ableger soll natürlich noch mehr hinzu kommen. Damit nicht genug, denn GameInformer hat noch viele weitere Minispiele und Nebenaktivitäten jetzt schon aufgedeckt.

Die Liste der möglichen Beschäftigungen ist lang. Wir können uns unter anderem im Basejumping, Billard, Fitnessstudio, Kajakfahren, Minigolf, Tauchen, Straßen- und Offroad-Rennen, Zoo-Besuchen, Airboating und Jetski-Fahren austoben. Damit wird die Spielwelt von GTA 6 nicht nur riesig, sondern auch enorm abwechslungsreich.

Auch das Wettersystem spielt eine große Rolle. So soll es Gewitter und sogar Hurrikane geben, die die Spielwelt und das Gameplay beeinflussen. Das soll sich auch visuell bemerkbar machen. Aufkommende Wellen, schwere Regengüsse, über Dächer peitschendes Wasser und sich biegende Bäume gehören unter anderem dazu. Ab dem 19. November können wir uns auf XBOX Series oder Playstation 5 selbst einen Eindruck davon machen.

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Quelle: GameInformer

Bild: 2026 © Rockstar Games