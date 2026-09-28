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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 40.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © CD Project Red | 2026 © Microsoft

Mit dieser Ausgabe der Releasevorschau verabschieden wir den September und beginnen den Oktober. Wir sind also in dem Monat angekommen, in dem wir wohl mit vielen Horrorspielen rechnen können. Das hält sich diese Woche zwar noch in Grenzen, aber ich vermute, je näher wir an Halloween heranrücken, sollten es mehr werden.

 

Der Beginn des Schocktobers in der Releasevorschau

  • Ammossum (PC) – 28. September

Ein Shoot’em’Up-Roguelike mit Opossum-Protagonisten.

https://www.youtube.com/watch?v=aRbMopN7pdg

 

  • Yots (PC) – 28. September

Ein kooperativer Horrorshooter in einer alternativen Parallelwelt nach dem ersten Weltkrieg.

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  • Cohen 1939 (PC) – 29. September

In diesem Topdown-Action Shooter ballert ihr die kriminelle Unterwelt in der 40er Jahre nieder.

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  • Dog in the Machine (PC) – 29. September

Ein taktisches Roguelite mit Puzzles, Kettenreaktionen und einem Robo-Hund.

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  • Minecraft Dungeons II (PC, XSX, Switch, Switch 2) – 29. September

Teil 2 des Adventure-Spinoffs des legendären Klötzchenspiels.

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  • Nivalis Nights (PC) – 29. September

Eine Restaurant- und Nachtclub-Simulation in einem düsteren Cyberpunk-Setting.

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  • The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 29. September

Das legendäre Rollenspiel bekommt ein Remaster, sogar für alle Besitzer*innen des Originals als kostenloses Upgrade.

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  • Tiny Flock (PC, MetaQuest) – 29. September

Ein lustiges Puzzlespiel, wo ihr Schafe mit einer Möhre ins Ziel locken müsst.

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  • Transport Fever 3 (PC, PS5, XSX) – 29. September

Ich mag Züge.

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  • Way of the Hunter 2 (PC, PS5, XSX) – 29. September

Virtuell auf Jagd nach exotischen Tieren gehen ist auf jeden Fall besser als im Real Life.

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  • Nowhere (PC) – 30. September

Ein düsteres Horror/Mystery Game in einem nordischen Setting.

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  • OpTek (PC) – 30. September

Ein Koop-Horrorspiel über das Reparieren und Überleben.

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  • Plobania 47/B (PC) – 30. September

Ein narratives Adventure über eine dystopische Zukunft, in welcher ihr als Arbeiter der Regierung entscheidet, wer „schlafen“ geschicht wird.

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  • Songs of Glimmerwick (PC) – 30. September

Ein RPG in einer Welt, in der Magie durch Musik erzeugt wird.

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  • Crown Bluff (PC) – 1. Oktober

Ein Social Deduction Game in einem mittelalterlichen Setting.

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  • Dynasty Warriors 3 Complete Edition – Remastered (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 1. Oktober

Remaster des dritten Teils der Schnetzelreihe.

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  • End of Abyss (PC, PS5, XSX) – 1. Oktober

Horror mit grusligen Monstern in einer finsteren Kanalisationsanlage.

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  • RetroSpace (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 1. Oktober

Ein Sci-Fi Horror-Shooter in einer Raumstation, die in einem empfindungsfähigen schwarzen Loch gefangen ist.

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  • World of Magic: Rise of Magic (PC) – 1. Oktober

Ein Fantasy-RPG, bei dem ihr stetig neue Zauber entwickeln müsst, da sich die Gegner auf eure magischen Kombos einstellen.

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  • Ace Combat 8: Wings of Theve (PC, PS5, XSX) – 2. Oktober

Die Flug-Action geht in die nächste Runde.

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  • Tidy Up the Town (PC) – 2. Oktober

Ein lustiges Aufräumspiel, wo ihr als Zauberlehrling die Folgen eures Unfalls aufräumen müsst.

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Und schon haben wir die Releasevorschau hinter uns und sind hoffentlich alle gut im Oktober angekommen. Nächste Woche gehts direkt weiter mit neuen herbstlichen Veröffentlichungen.

 

Titelbild: 2026 © CD Project Red | 2026 © Microsoft

 

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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