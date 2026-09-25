Die GTA 6 – Die Collector’s Edition kostet 399€ und bringt Fans auf die Palme

Diesen Herbst passiert es. GTA 6 erscheint tatsächlich. Neben dem üppigen Preis des Digital-only-Spiels, gibt es jetzt aber den nächsten Aufreger. Die neu angekündigte Collector’s Edition schlägt mit sage und schreibe 399€ zu Buche. Dafür müsste ja auch was geboten werden, müsste man meinen. Doch der Inhalt wird gerade sehr kontrovers diskutiert.

Kontroverse um die Collector’s Edition von GTA 6

Der Hype zu GTA 6 ist gigantisch. Satte 13 Jahre liegen zwischen dem Vorgänger und dementsprechend wird jede News zu dem Titel regelrecht aufgesogen. Doch die neueste Ankündigung von Rockstar Games kommt im Netz nicht ganz so gut an. Die Collector’s Edition „The Goodtime State – Vice City Collection“ wurde angekündigt und neben dem Preis, der mit 399€ zu Buche schlägt, wird der Inhalt stark diskutiert.

Denn das Paket enthält, trotz des üppigen Preises, nicht einmal das Spiel. Stattdessen finden sich dort diverse Goodies, die jedoch teils sehr untypisch wirken. So befindet sich unter anderem ein Barlöffel in der Box, als auch Sticker, eine Bauchtasche, eine Sonnenbrille oder ein Schlüsselanhänger. Die teils untypischen Inhalte werden eher gemischt aufgenommen. Es häuft sich die Kritik, dass Rockstar Games ein qualitativ minderwertiges Paket geschnürt hätte und den Preis nicht gerechtfertigt sei.

Viel drin – Aber lohnt sich das?

Dennoch befindet sich rein quantitativ viel in der Box. Wir haben für euch die komplette Liste an Inhalten:

• „Macca the Gator“-Figur

• „Oakley® Frogskins™“-Sonnenbrille

• „Leonida Keys“-Umhängetasche

• „New Era® 9FORTY“-Snapback-Kappe

• Magnetischer Spiegel „Macca the Gator“

• „Chunkee the Manatee“-Shotglas

• „Vice City“-Barlöffel zum Sammeln

• „Vice City“-Rasierklingen-Schlüsselanhänger

• „Leonida Keys“-Emaille-Pin-Set in einer Metalldose

• „Leonida Keys“-Aufkleber-Set im Aufbewahrungsbeutel

• Doppelseitig bedrucktes Souvenir-Poster mit der Übersichtskarte von Leonida

Wer jedoch hofft, die Collection würde bei Bestellung schon zu Release da sein, den müssen wir enttäuschen. Wie Rockstar Games im FAQ bestätigt, startet der Versand erst am 19.11.2026. Das Spiel ist, wie gesagt, nicht im 400€-Paket enthalten und muss wahlweise für 79,99€ oder 99,99€ (in der Ulitmate-Edition) für XBOX Series oder Playstation 5 erworben werden.

Quelle: Rockstar Games

Bild: 2026 © Rockstar Games