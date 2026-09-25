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Age of Empires 5 – Neuer Teil wahrscheinlich eingestellt

von Christian Koitkaam
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Bild © World's Edge

Die jüngsten Entlassungen und Studio-Verschiebungen bei XBOX haben ihr nächstes Opfer getroffen: Age of Empires. Die traditionsreiche Strategiereihe litt besonders unter den Veränderungen. Offenbar sogar stärker als gedacht. Laut neuesten Erkenntnissen könnte es sein, dass mit einem fünften Teil nicht mehr zu rechnen ist.

 

Radikaler Umbruch

World’s Edge, das Studio hinter Age of Empires & Age of Mythology, wurde hart getroffen. Fast die Hälfte aller Beschäftigten musste das Studio verlassen. Zudem wurde das Studio an Activision übergeben. Zu diesen ohnehin schon traurigen Umständen kommt nun auch noch weitere Ernüchterung: Das nächste große Projekt des Studios wurde eingestellt. Dies geht aus einer LinkedIn-Diskussion hervor. Der Creative Director des Studios, Adam Isgreen, teilte dort nämlich seine Entlassung mit. Er hatte früher maßgeblich an Command & Conquer mitgearbeitet, bis hin zu C&C: Generals. Später arbeitete er an Star Wars: Empire at War, den Ori-Spielen und belebte dann die Age-Reihe wieder mit den Definitive Editions und Teil 4.

Unter den LinkedIn-Beiträgen bestätigte der Senior Software Engineer Andrew Martz, dass das nächste große Projekt des Studios nun eingestellt wurde, als Folge der Umstrukturierung. Unklar ist, was das nächste große Projekt genau war. Da das Studio jedoch nur Age of Empires und Age of Mythology als Marken hatte und dazu den klaren Auftrag, an diesen zu arbeiten, kann es nur ein Nachfolger zu einem der Beiden gewesen sein. Aufgrund diverser Gerüchte im Vorfeld, war es jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich Age of Empires 5. Somit dürfen wir in den kommenden Jahren mit keinem neuen Teil rechnen. World’s Edge könnte nun eher als DLC-Schmiede für die vorhandenen Teile umfunktioniert werden.

Age of Empires 4

Bild © XBOX

 

Quelle: Insider-Gaming

Bild © XBOX/ World’s Edge

Tags: xbox, pc, age of empires, World's Edge
Christian Koitka
Christian Koitka
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