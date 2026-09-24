Preview: Afterworld – Ein innovatives Strategiespiel? | gamescom 2026

Afterworld ist das neuste Strategie Spiel von Paradox Interactive, das euch eine eigene Fraktion in einem postapokalyptischen Nordarmerika aufbauen lässt. Auf der gamescom 2026 konnte ich gemeinsam mit den Entwicklern rund eine Stunde das Spiel in einer vorläufigen Version ausprobieren und glaube, hier könnte ein richtig gutes 4X Spiel auf uns warten.

Eine komplett eigene Fraktion

Zu Beginn des Spiels absolviert man erst einen kleines Text-Adventure, um darzustellen, wie die eigenen Leute, also die Gründer der eigenen Fraktion, die Apokalypse überelebt haben. So können wir etwa auswählen, dass sich unsere Vorfahren in Atomschutzbunker zurückgzogen haben und nun, da die Vorräte aufgebraucht sind, zurück an die Oberfläche trauen. All das beinflusst, wie unsere Fraktion und die verschiedenen Gruppen in dieser am Anfang ausgestattet sind. Mit jedem neuen Level können wir Eigenschaften auswählen und so langsam eine eigene Identität formen.

Die Fraktion kann eine Art Kommunismus leben, eine Autokratie werden oder sich dem religiösen Fanatismus zuwenden und den Anführer als Heilsbringer anbeten. Wie man die Fraktion formen möchte liegt ganz bei einem selbst, wobei natürlich auch die Umgebung der prozedual generierten Karte eine Rolle spielt. Das ist ebenfalls für die Rohstoffsuche und Diplomatie relevant. In fruchtbaren Gebieten lohnt es sich eine Siedlung zu errichten, in kargen Gebieten zieht man lieber umher und nimmt alles mit was geht. Unter Umständen macht dann auch ein Raid bei einer anderen Fraktion Sinn, womit man sich aber selbstverständlich keine Freunde macht.

Die Welt selbst ist zu großen teilen immernoch radioaktiv verseucht, weshalb fruchtbare Gebiete erstmeinmal gefunden werden müssen. Euch werden kleinere Warlords begegnen, aber auch zunächst übermächtige Unsterbliche, welche die alte Technologie nutzen und Amerika zu alter Größe führen wollen. Diese illustren Persönlichkeiten sind mit Vorsicht zu genießen, da sie euch gerade am Anfang deutlich überlegen sind. Eine gute Idee könnte es auch sein, sich ihnen anzuschließen. Laut Entwickler kann man sie nämlich später wohl immer noch verraten und sein eigenes Ding machen.

Vom wandernden Stamm zum Imperium?

Der Großteil des Spiels findet auf der Übersichtskarte statt, vor allem da die Kämpfe ebenfalls dynamisch auf dieser ablaufen. Eure Fraktion ist in zusammengehörige Einheiten unterteilt, die eigene Stats haben und zunächst auch gemeinsam auf der Karte gemeinsam unterwegs sind. Während eure Fraktion wächst, könnt ihr neue Gruppierungen erstellen und anpassen. Insbesondere die Bevölkerung kann dann bei den Siedlungen bleiben, damit ihr nicht immer euer ganzes Volk von A nach B bewegt.

Genau wie eure Fraktion selbst, könnt ihr auch eure Einheiten anpassen. Dazu zählen die Waffen, die ihr ausrüsten lasst, aber insbesondere auch die angesprochenen Eigenschaften. Dadurch könnten wir sie zu sanitätern ausbilden, was Boni bei der Wundheilung gibt. Oder wir machen sie furchtloser, damit sich ihre Werte im Kampf verbessern. Auf der Karte finden sich auch genug interessante Orte an denen eure Soldaten und Kundschafter Ressourcen finden können, oder besondere Geschichten starten.

Mitunter startet ihr dann nämlich Text-Adventures. In der von mir angespielten Version gab es hier noch nicht besonders viele Auswahlmöglichkeiten, laut den Entwicklern soll das aber in der finalen Version deutlich abwechslungsreicher sein. Ob eure Soldaten dann verletzt werden oder wie gut sie die Hindernisse bewältigen hängt von ihren Werten ab.

Afterworld kann daher meiner Meinung nach ein wirklich spannendes Strategie Spiel werden und ich freue mich darauf, wenn wir noch mehr vom Spiel sehen können. Ein Veröffentlichungsdatum ist bislang noch nicht von Paradox bekanntgegeben worden.