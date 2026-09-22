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Bis zur Glotze – Der XXL-gamescom Roundup | Folge 202

von Christian Koitkaam
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Bild: 2026 © Privat

Etwas late to the party. Aber: Hier ist unser XXL-Bericht von der gamescom 2026. Denn Christian und Tobias waren vor Ort und konnten sich eine Menge anschauen. Sehr viel sogar. Und weil wir dazu schon ganz schön viele Berichte auf NAT-Games veröffentlicht haben, sind wir mit dem Podcast etwas spät dran. Aber besser spät, als nie, wie es so schön heißt.

 

Games, Games, Games

Die Hallen in Köln luden ein und NAT-Games hat die Einladung gerne angenommen. Denn die gamescom 2026 bot natürlich wieder reichlich Dinge zum Anschauen und Anspielen und wir hatten glücklicherweise die Möglichkeit eine ganze Menge anzuspielen und frühe Eindrücke zu sammeln. Tobias hatte, im Gegensatz zu Christian, einen nicht so vollen Kalender. Aber dafür hatte er auch mal Zeit und Luft ein paar mehr Eindrücke vom Messegelände zu sammeln. Aber natürlich waren auch eine ganze Menge an Games bei. Wir hatten sogar viele Highlights und sogar nur wenig Lowlights.

Daher möchten wir gar nicht lange um den heißen Brei herum reden und wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge! Und weil wir aber trotzdem nicht über jedes einzelne Spiel sprechen können, möchten wir euch unsere ganzen Artikel auf NAT-Games nahelegen. Weil da findet ihr ALLES. So, und nun viel Spaß mit Folge 202 von Bis zur Glotze.

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobias

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Gamescom, Podcast, Bis zur Glotze, gamescom 2026
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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