Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 39.2026

Der September neigt sich dem Ende entgegen und wir nehmen in der Releasevorschau die letzte volle September-Woche genau unter die Lupe. Ein weiteres Mal haben wir euch alle möglichen Neuerscheinungen aufgelistet, mit denen ihr euch schön auf eure Couch unter eine Decke kuscheln könnt.
Eine weitere kuschelige Releasevorschau
- Age of Empires II: Definitive Edition – The Viking Sagas (PC) – 22. September
Tatsächlich bekommt dieser Strategieklassiker mit einer Wikinger-Erweiterung neue Inhalte spendiert.
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- Control: Resonant (PC, PS5, XSX) – 22. September
Remedys übernatürliche Action-Adventure-Fortsetzung.
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- Delverium (PC) – 22. September
Eine Multiplayer-Survival-Sandbox mit SNES-Pixelart.
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- Graveyard Keeper 2 (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 22. September
Eine Friedhofs-Aufbausimulation mit Zombiearmeen und Automatisierung.
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- HR: Human Remains (PC) – 22. September
Auch in einer von Dämonen überrannten Welt muss gearbeitet werden.
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- Packed Lair (PC) – 22. September
Ihr müsst als fieser Obermotz in diesem Autobattler Lager errichten und Kreaturen rekrutieren, die für euch gegen die glorreichen Helden antreten.
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- Rivage (PC) – 22. September
Ein Puzzle-Adventure in einem düsteren Sci-Fi-Setting mit Zeitloop-Mechanik.
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- Silent Hill: Townfall (PC, PS5) – 22. September
Der nächste Teil der legendären Horror-Reihe.
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- SOMNIUS (PC) – 22. September
Ein Friendslop-Shooter, bei dem ihr ganz im Stil von Inception in den Träumen anderer herumballert.
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- StuntBoost (PC) – 22. September
Ein Rennspiel mit Fingerboards und Miniatur-Fahrzeugen auf Papprennstrecken im Kinderzimmer.
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- The Piper of Dawn (PC) – 22. September
Eine bunte Mischung as Farming-Sim, Alchemie- und Crafting-Spiel sowie romantische Visual Novel.
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- Aniimo (PC, PS5, XSX) – 23. September
Ein weiterer Kandidat, der es auf den Thron der Monstersammel-Spiele abgesehen hat, GameFreak hat sicher schon ihre Anwälte auf der Kurzwahl.
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- GOBBLE (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 23. September
Ein cartooniges 2D-Hack’n’Slash mit einer gefräßigen Sense.
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- Lawn Mowing Simulator 2 (PC, PS5, XSX) – 23. September
Einfach mal ganz entspannt den Rasen mähen.
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- Qliphah in Providence’s Shadow (PC, PS5, Switch) – 23. September
Ein sehr taktisches JRPG mit Zeitmechaniken.
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- Stick it to the Stickman (PC) – 23. September
Ein aberwitziger, physikbasierter Prügler mit Strichmännchen.
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- Wind Runners (PC) – 23. September
Ein Shoot’em’Up-Roguelike, bei dem aber nicht nur einfach von links nach rechts, sondern in alle Richtungen geflogen wird.
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- Alien Breed 35th Anniversary Collection (PC, PS5, XSX) – 23. September
Eine Collection mit sechs Spielen der klassischen Alien Breed-Reihe, inklusiver vieler weiterer Modi und Extras.
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- Doggy Don’t Care (PC) – 24. September
Als kleiner Köter könnt ihr hier im Haus eures Frauchens einiges an Chaos anrichten.
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- EA SPORTS FC 27 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch 2) – 24. September
EAs jähriche Fußball-Verwurstelung, diesmal mit Kylian Mbappé auf dem Cover.
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- Farming Camp (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. September
Wer könnte beim Namen dieses Spiels jemals darauf kommen, dass es sich hier um einen weiteren gemütlichen Farming-Simulator handelt?
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- Garfield – Escape from Monday (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. September
Ein 3D-Platformer mit dem faulen Kater.
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- Hack ’n‘ Stack (PC, Switch) – 24. September
Ein chaotisches Partyspiel über den Aufbau und die Zerstörung von Basen.
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- Harvest Moon: Echoes of Teradea (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 24. September
Es steht tatsächlich ein neuer Teil der Farming-Reihe in den Startlöchern.
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- Seafarer: The Ship Sim (PC, PS5, XSX) – 24. September
In dieser Sim geht es um die Verwaltung eines riesigen Hafens.
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- Anomaly Express (PC) – 25. September
Ein kooperatives Horrorspiel an Bord eines Zuges.
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- Decklings (PC) – 25. September
Ein Mix aus Deckbuilder und Monstersammler.
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- Fallosophy (PC) – 25. September
Ein Flipper-Ragegame, bei dem es im Idealfall immer nur nach oben geht.
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- Wild West Pioneers (PC) – 25. September
Ein City Builder im Wilden Westen.
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Und damit wären wir am Ende unserer dieswöchigen Releasevorschau angelangt. Es waren mal wieder sehr viele Genres vertreten, mit Sicherheit findet ihr etwas Interessantes. Und nächste Woche schließen wir dann den September komplett ab und starten in den Gruselmonat Oktober.
Titelbild: 2026 © Remedy Entertainment | 2026 © Pawprint Studio