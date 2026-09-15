XBOX Game Pass – Neuer Leak enthüllt: Streicht XBOX die Day-One-Releases aus dem Abo?

Es ist eines der großen Verkaufsargumente des XBOX Game Pass und einer der wesentlichsten Unterschiede zum Playstation Plus-Modell von Sony: Die Day 1-Releases. Sämtliche hauseigenen Titel, aber auch so manch andere Spiele, landen regelmäßig mit dem Tag des Erscheinen im Game Pass. Doch damit könnte nun Schluss sein. Laut einem neuesten Gerücht baut Microsoft den Service komplett um.

Keine neuen Releases mehr direkt im Game Pass?

Der bedeutendste Teil des Leaks ist der Wegfall der Day One-Releases. Dies soll im Laufe des nächsten Jahres wegfallen, sodass Titel erst nach einigen Monaten irgendwann im Abo landen würden. Den Komfort ein Forza Horizon 6, Fable oder Gears of War: E-Day direkt zum Release über den Game Pass spielen zu können, dürften wir damit in Zukunft nicht mehr genießen. Dies sollte dazu führen, dass der Service damit auch um 3$ günstiger werden würde. Dies würde sich zumindest mit den Aussagen Asha Sharmas, der XBOX-Chefin, decken. Diese hatte zuletzt immer wieder davon gesprochen, dass man den Zugang zum Abo preislich attraktiver gestalten müsse.

Darüber hinaus spricht der Leak aber noch von weiteren großen Veränderungen.

Game Pass mit Werbung, aber ohne Cloud

Außerdem soll sich das Abo zukünftig vor allem in zwei Stunden gliedern: Mit Werbung und ohne Werbung. Die Stufe mit Werbung soll 12,99$ im Monat kosten. Ohne Werbung würde man stattdessen bei 19,99$ pro Monat liegen oder aber bei 239,99$ im Jahr. Auch das Cloud-Gaming wird erneut umgekrempelt. Cloud-Gaming soll nämlich zukünftig nicht mehr im Game Pass enthalten sein. Stattdessen wolle man daraus ein Add-On machen. Für 5,99$ könne man 25 Stunden Cloud-Gaming buchen. Bereits kürzlich hatte XBOX hier große Veränderungen durchgeführt. Aktuell hat man, je nach Stufe, 5-15 Stunden Cloud-Gaming im Game Pass integriert. XBOX hatte hier bereits vor Kurzem ein Limit eingeführt. Als Grund nannte man die gestiegenen Kosten. Die Zukunft könnte als auf sämtliche „Gratis“-Stunden verzichten.

Neue Multiplayer-only Stufe

Doch der Leak nennt noch weitere Veränderungen, bzw. Stufen, die Microsoft plant einzuführen. Neben einem Family Plan, welcher für 5,99$ pro Monat dazu gebucht werden könnte, soll es auch eine eigene Stufe nur für den Multiplayer geben. Aktuell ist dieser in jeder Game Pass-Stufe integriert und nicht separat erhältlich. Wer zukünftig aber einfach nur online spielen möchte, doch den Game Pass dafür nicht abonnieren will, könne demnach eine eigene Online-Multiplayer-Stufe nehmen, welche bei 10,99$ pro Monat liegen soll. Dies erinnert an XBOX Live Gold, worüber man früher Multiplayer-Zugang beziehen konnte. Mit dem Unterschied, dass dieser Service nicht nur günstiger war, sondern auch noch monatliche „Gratis“-Games bot. Es wird auch eine weitere neue Stufe genannt, welche nur den Online-Multiplayer und die Game Pass-Spielebibliothek umfassen soll. Unklar ist jedoch, inwiefern sie sich genau vom Rest unterscheidet. Möglich wäre ein Verzicht auf die Abo-Perks und wäre am ehesten mit dem Premium-Modell vergleichbar. Kosten soll diese Stufe 14,99$.

Wie glaubwürdig ist die Quelle?

Es stellt sich natürlich die Frage: Woher kommen diese Infos denn nun plötzlich? Der Post stammt vom User Slayven auf resetera. Slayven ist Moderator auf resetera, einem der größten Gaming-Foren, welches sich als Alternative zu NeoGaf gebildet hatte. Dort ist er seit der Gründung bereits aktiv. Er hatte auch bereits im letzten Jahr die Game Pass-Veränderungen geleakt. Damals ging es noch um die Preiserhöhungen, die neuen Namen und Inhalte der angepassten Game Pass-Stufen und dass Cloud-Gaming in diese integriert werden würde. Seine damaligen Leaks haben sich, aus heutiger Sicht, größtenteils als richtig erwiesen.

Er verweist darauf, dass er jedoch nicht die Primärquelle sei, sondern dass er die Informationen von einer „vertrauenswürdigen Person“ erhalten habe. Damals, wie heute. Er ist somit nicht in erster Linie als Leaker bekannt, doch seine Infos aus dem letzten Game Pass-Leak, lassen somit Raum für einen gewissen Wahrheitsgehalt. Da diese Infos weder durch Microsoft selbst, noch durch weitere Personen bestätigt wurden, müssen wir das Ganze dennoch aktuell sehr mit Vorsicht genießen. Dass XBOX, unter Asha Sharma, jedoch aktuell sämtliche Möglichkeiten auslotet, um den Game Pass zu verändern, ist kein Geheimnis. Nur, wie das konkret in Zukunft aussehen soll.

Quelle: resetera