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Bis zur Glotze – Unsere Einschätzung zum GTA 6-Gameplay & zur gamescom 2026 | Folge 201

von Christian Koitkaam
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Wir haben die gamescom 2026 mittlerweile sacken lassen und ja auch schon zahlreiche Beiträge dazu gepostet. Doch nicht nur in Form von Beiträgen, auch im Podcast müssen wir mal die gamescom 2026 zusammenfassen. Und natürlich den Gameplay-Reveal von GTA 6, welcher zum gleichen Zeitpunkt stattfand.

 

 

Zwischen Messe-Stress und GTA 6

So langsam haben sich die Beine erholt. Doch während der gamescom geht man Tag für Tag dutzende Kilometer, um die Anspiel-Termine von Halle zu Halle mitzunehmen. Wir sprechen in dieser Folge aber einmal allgemein über unsere Eindrücke zur Messe. Schließlich ist die nochmal gewachsen und verzeichnete den 2. höchsten Besucherstand aller Zeiten. Da Tobi, im Gegensatz zu Christian, jedoch nicht vor Ort war, teilen wir einmal unsere Eindrücke vom Messegelände, aber auch mit dem Blick von außen.

Doch währen der Messe stand für eine knappe halbe Stunde nur eines auf dem Programm: Grand Theft Auto VI. Das größte Medienprodukt aller Zeiten wurde exklusiv auf Netflix näher präsentiert. Der Extended Look sollte einen erweiterten Blick auf das Gameplay, die Cutscenes und die Welt liefern. Damit einher geht auch eine immense Erwartungshaltung. Konnte Rockstar Games unsere denn erfüllen?

 

Moderation: Christian
Redaktion: Tobi

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: grand theft auto, gta, Gamescom, Podcast, gta 6, Bis zur Glotze, gamescom 2026
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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