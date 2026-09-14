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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 38.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Insomniac Games | 2026 © Nintendo

Nintendo und Blizzard haben in Präsentationen einiges an neuen Sachen angekündigt, da kann unsere Releasevorschau aber locker mithalten, denn auch in dieser Woche haben wir mal wieder eine Menge neuer Spiele für euch. Und anders als die angekündigten Sachen von Zelda, WoW und Co. könnt ihr diese Spiele alle bereits in dieser Woche zocken. Los geht’s.

 

Neue September-Zocks in der Releasevorschau

  • Dunebound Tactics (PC) – 14. September

In diesem strategischen Roguelite führt ihr eine Gruppe von Überlebenden durch eine unbarmherzige Wüste auf der Suche nach einer neuen Heimat.

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  • Cloudbreaker (PC) – 15. September

Ein chaotischer Mix aus Inventarmanagement, Bullet Heaven und Roguelite.

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  • Fright Train (PC) – 15. September

Ein Survival-Horror-Roguelite mit einem bewaffneten Hündchen auf einem Güterzug.

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  • HOPE 01 (PC) – 15. September

Ein 2D Extraction Survival RPG mit Loot, Gadgets und düsterem Leveldesign.

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  • Marvel’s Wolverine (PS5) – 15. September

Insomniacs actiongeladenes und brutales Abenteuer mit einem von Marvels bekanntesten Superhelden.

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  • TCG Card Shop Simulator (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 15. September

1.0 Release des bereits sehr beliebten Kartengeschäft-Simulators.

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  • Train Sim World 7 (PC, PS5, XSX) – 15. September

Der Zug rollt wieder in dieser Simulation.

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  • Blackwood (PC) – 16. September

Ein 3rd-Person-Shooter über einen DVD-Ladenbesitzer, der nachts als Assassine arbeitet.

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  • BloomKeeper (PC) – 16. Septbember

In diesem kooperativen Strategiespiel müsst ihr einer mit Asche überzogenen Welt helfen, wieder aufzublühen.

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  • BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4 (PC) – 16. September

Ein komplett verrückter und abgedrehter First Person Shooter, angelehnt an Klassiker wie etwa Quake oder UT.

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  • Driving Test Simulator (PC) – 16. September

Wenn ihr mit diesem Spiel fertig seid, dann werdet ihr in GTA 6 keine Probleme mehr mit dem Autofahren haben.

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  • Duo Quest (PC) – 16. September

Ein lustiges Koop-Adventure, bei dem ihr nur gewinnen könnt, indem ihr Fragen über eure Mitspieler*in beantwortet.

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  • Fallen Tear: The Ascension (PC) – 16. September

Ein malerischer 2D-Platformer mit Metroidvania-Elementen und einer handgezeichneten Optik.

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  • MONOWAVE (PC, PS5, XSX, Switch) – 16. September

Ein knuffiger Puzzle-Platformer mit einem ganz einzigartigen Stil.

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  • Professional Ship Simulator (PC) – 16. September

Werdet in diesem Simulator zum Schiffskapitän.

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  • Runeomicon (PC) – 16. September

Ein Tower Defense-Spiel, bei dem ihr als kosmischer Horror euch vor wütenden Bürgern verteidigen müsst.

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  • Woodo (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 16. September

Ein superknuffiges und gemütliches 3D-Puzzlespiel.

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  • Another Eden Begins (PC, Switch, Switch 2) – 17. September

Klassische JRPG-Kost u.a. mit dem Autor von Chrono Trigger, Masato Kato.

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  • Convrgence (PC) – 17. September

Ein VR-Survival-Shooter über eine atomare Sperrzone, wo ihr nicht alleine seid.

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  • Endless Legend 2 (PC, PS5, XSX) – 17. September

Sehr klassische Fantasy-Echtzeit-Strategie.

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  • Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) – 17. September

Und wir bleiben bei Echtzeit-Strategie, diesmal mit dem neusten Ableger von Nintendos beliebter Strategiereihe.

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  • Huglings (PC) – 17. September

Ihr und eure Freund*innen helft hier kleinen Kreaturen namens Huglings, ihre von Goblins zerstörten Dörfer wieder aufzubauen.

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  • Kernel Hearts (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 17. September

Ein Mix aus Action RPG, Roguelike und MMO über das Erklimmen des Turms von Babylon mit Anime-Figuren.

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  • Patlabor: The Case Files (PC) – 17. September

Japanische Mech-Action, wer weiß, der weiß.

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  • Sniper Dan (PC, PS5, XSX, Switch) – 17. September

Ein familienfreundlicher Sniper-Shooter, bei dem man mit seinem Scharfschützengewehr alltägliche Probleme lustig löst.

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  • Trails in the Sky 2nd Chapter (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 17. September

Remake zum zweiten Teil der JRPG-Reihe.

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  • Trine 6: Together in Time (PC, PS5, XSX, Switch) – 17. September

Der mittlerweile sechste Ableger des kooperativen Puzzle-Platformers.

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  • Two Sides of Hell (PC) – 17. September

Ein rasanter, actionlastiger, pixeliger Mix aus Twinstick-Shooter und Roguelite.

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  • Trivia Murder Party 3 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 17. September

Mehr Partyspaß aus dem Jackbox Party Pack.

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  • Bot Slash Bot (PC) – 18. September

Ein Hack’n’Slash, wo ihr einen Roboter per Klicks durch die Gegner dashen und slashen lasst.

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  • NASCAR 26 (PC, PS5, XSX) – 18. September

Neues Futter für Fans des Rennsports.

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  • Sunken Realms (PC) – 18. September

Ein Action Adventure über das Erkunden von versunkenen Ruinen.

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  • The Grinch 2: Saving Christmas (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 18. September

Hey, wenn im September schon Lebkuchen und Spekulatius im Regal stehen darf, dann darf auch ein Platformer mit dem Grinch schon im September erscheinen.

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Na, das war doch mal wieder eine tolle Releasevorschau, oder? Ihr kennt das Spiel mittlerweile, wenn hier nichts für euch dabei ist, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Außer ihr schaut natürlich nächste Woche vorbei, dann dürfte auf jeden Fall etwas für euch dabei sein.

 

Titelbild: 2026 © Insomniac Games | 2026 © Nintendo

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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