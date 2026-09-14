Preview: Wir haben uns das Sim-Racing-Line-up von PXN angeschaut | gamescom 2026

Nicht nur Spiele selbst standen in diesem Jahr im Rampenlicht der Gamescom, auch die passende Hardware gab es in den Messehallen zu begutachten. In Halle 10 präsentierte der Peripheriehersteller PXN das nach eigenen Angaben umfangreichste Produktportfolio der Firmengeschichte: Nämlich reichlich Racing-Lenkräder! Ich habe mir die Zeit genommen, selbst einige der wichtigsten Neuheiten am Stand auszuprobieren, und war überrascht, wie weit sich die einst vor allem für Einsteigerhardware bekannte Marke inzwischen entwickelt hat.

Für Einsteiger und Pofis

Den größten Raum am Stand nahm erwartungsgemäß das Rennsimulations Lineup ein. Ganz unten in der Preisklasse, aber keineswegs bei der Qualität, positioniert sich das VD6 Bundle, eine komplette Direct Drive Kombination aus Wheelbase, 280 Millimeter Lenkrad und PC Pedalen, die mit 6 Newtonmetern konstantem sowie 7 Newtonmetern Spitzendrehmoment für den Einstiegspreis bereits ordentlich Kraft mitbringt. Am Stand ließ sich das Bundle direkt ausprobieren, und schon dort merkte man deutlich, wie spürbar präziser sich Direct Drive Systeme im Vergleich zu klassischen Getriebe oder Riemen Lenkrädern anfühlen, gerade für Einsteiger ein beeindruckender erster Kontakt mit hochwertigerer Sim-Hardware.

Deutlich ambitionierter geben sich die beiden neuen S Series Wheelbases S16 und S23, die mit 16 beziehungsweise 23 Newtonmetern konstantem Drehmoment klar auf erfahrene Sim Racer zielen, die kräftiges, präzises Force Feedback erwarten. Am Stand konnte ich das S16 in Kombination mit dem 300 Millimeter GT ONE Lenkrad sowie den Vector X Pedalen mit ihren druckempfindlichen Lastzellen und einem einstellbaren Bremsweg von bis zu 200 Kilogramm in einem vollständigen Cockpit-Aufbau ausprobieren. Das Kraftfeedback wirkte spürbar direkter und detailreicher als bei vergleichbarer Hardware aus dem unteren Preissegment, ohne dabei unangenehm hart oder unkontrolliert zu wirken.

PXN will aufschließen

Nur zur Ansicht, aber nicht zum Ausprobieren, standen dagegen die brandneuen Formel Lenkräder W FC und W FS bereit. Das W FC positioniert sich klar als neues Flaggschiff der Marke, mit echten Carbon Front und Rückplatten sowie einem eingebauten 4,3 Zoll Touchscreen Display, auf dem sich Telemetrie und Dashboard Informationen direkt am Lenkrad anzeigen lassen. Das etwas günstigere W FS bietet mit seinen 290 Millimetern Durchmesser, ebenfalls carbonoptischer Front sowie zwölf programmierbaren Tasten einen zugänglicheren Einstieg in den Formel Look, ohne dabei auf das große Touchscreen Display zu verzichten. Abgerundet wird das Rennsimulations Lineup durch das neue W TS, ein 400 Millimeter großes, an Scania Fahrzeuge angelehntes Lkw Lenkrad, das gezielt Fans von Euro Truck Simulator und American Truck Simulator ansprechen soll.

PXN hat auf der Gamescom 2026 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich die Marke längst nicht mehr nur an preisbewusste Einsteiger richtet. Vom soliden VD6 Bundle über die kraftvollen S Series Wheelbases bis hin zu den beiden neuen Formel-Lenkrädern deckt das Rennsimulations-Lineup mittlerweile praktisch jede Preisklasse ab. Dabei zeigten Verarbeitung, Materialauswahl und Handling, dass sich PXN nicht vor der Konkurrenz verstecken muss. Wer im Direct Drive Bereich nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, sollte PXN inzwischen definitiv auf dem Schirm haben.