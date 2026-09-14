Preview: When Sirens Fall Silent ist nichts für schwache Nerven | gamescom 2026

Das neue Projekt des italienischen Studios LKA, When Sirens Fall Silent, wurde mir auf der gamescom 2026 etwas näher gezeigt. Was ich dennoch zu sehen bekam, reichte allerdings vollkommen aus, um ein sehr klares Bild davon zu bekommen, worauf LKA mit diesem düsteren, psychologischen Thriller hinauswill. Und das wird heftig!

Sensible Thematik

Angesiedelt im Italien der frühen 1990er Jahre schlüpft man in die Rolle von Mila, einer jungen, noch recht unerfahrenen Polizistin, die am Rande Roms in einen hochbrisanten Fall aus Entführungen und Morden hineingezogen wird. Genau dieses Gespür für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort, um damit eine weitaus dunklere menschliche Geschichte zu erzählen, kennt man bereits aus LKAs vorherigen Werken, und auch hier setzt das Studio konsequent auf diesen Ansatz. Behandelt werden dabei schwere Themen wie Frauenfeindlichkeit, Trauma, Sucht und Menschenhandel, wobei letzterer Aspekt für Milas Ermittlungen eine besonders zentrale Rolle einnimmt.

Bildgewaltig

Schon in den gezeigten Ausschnitten wurde deutlich, dass sich When Sirens Fall Silent den unbequemen Seiten seiner Themen bewusst nicht entzieht. Es gibt Szenen mit sexuellen Inhalten und Nacktheit, die jedoch, so mein Eindruck aus dem Gezeigten, erkennbar in den größeren erzählerischen Kontext eingebettet sind und nicht bloß auf billigen Schockeffekt abzielen. Genauso wichtig wie diese erzählerische Ebene scheint aber auch die eigentliche Ermittlungsarbeit zu sein. Mila untersucht Tatorte, durchsucht Umgebungen nach Hinweisen und setzt gefundene Indizien nach und nach zu einem größeren Bild zusammen. Bereits besuchte Orte lassen sich scheinbar erneut aufsuchen, um übersehene Details nachzuholen, während Gespräche mit wichtigen Figuren je nach eigenem Vorgehen unterschiedlich verlaufen können. Selbst scheinbar nebensächliche Details wie Körpersprache sollen dabei mitunter genauso entscheidend sein wie ein offensichtliches Beweisstück.

Besonders interessant fand ich die gezeigten Umgebungsrätsel, die von simplen Logikaufgaben bis hin zu deutlich abstrakteren Herausforderungen reichen sollen. Statt einfach von einer Erzählszene zur nächsten zu wandern, scheint das Spiel bewusst dazu zu ermutigen, die eigene Umgebung aktiv zu untersuchen und sich selbst zusammenzureimen, was tatsächlich passiert ist, anstatt bloß stur von einem Wegpunkt zum nächsten zu laufen. Optisch bleibt sich LKA dabei treu und setzt auf jene schmutzig, authentische Bildsprache, für die das Studio bereits bekannt ist. Das Italien der frühen Neunziger wirkt dadurch geerdet und gelebt statt wie eine reine Kulisse, während die schwere Thematik praktisch jedem gezeigten Schauplatz eine unterschwellig unangenehme Atmosphäre verleiht.

Mehr als nur ein Kriminalfall

Neben der eigentlichen Ermittlung deutete die Präsentation zudem eine deutlich persönlichere, psychologische Ebene an. Mila kämpft nicht nur mit dem vorliegenden Fall, sondern erkennbar auch mit ihrer eigenen belasteten Vergangenheit, und laut den Entwicklern soll die Grenze zwischen Realität und Wahrnehmung im Verlauf der Ermittlungen zunehmend verschwimmen. Gelingt es LKA, diese sehr persönliche Geschichte mit den größeren gesellschaftlichen Themen des Spiels in Einklang zu bringen, könnte daraus eine faszinierende Erzählung entstehen. Wichtig zu betonen ist dabei auch, was When Sirens Fall Silent bewusst nicht sein will. Statt klassischen Horrors mit Monstern, die aus dem Schrank springen, setzt das Spiel ganz auf den Schrecken des Menschlichen und Realen, was am Ende weitaus verstörender wirken kann als jede übernatürliche Bedrohung.

Auch ohne eigene Hands-on-Zeit hat When Sirens Fall Silent bei mir echt Eindruck hinterlassen. Die Kombination aus akribischer Ermittlungsarbeit, durchdachten Umgebungsrätseln und einer bewusst unbequemen, sensiblen Thematik macht neugierig, auch wenn sich natürlich noch nicht beurteilen lässt, wie befriedigend sich die einzelnen Spielmechaniken am eigenen Controller tatsächlich anfühlen werden. Wer mit LKAs bisherigen Werken etwas anfangen konnte und keine Berührungsängste vor schwerer Kost hat, sollte den Titel aber definitiv im Auge behalten. Ein konkretes Releasedatum steht noch aus, angepeilt wird aber ein Release für PC über Steam, den Epic Games Store sowie GOG.