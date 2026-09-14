Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Lies of P – Neowiz beantragt neue Trademark für möglichen Nachfolger

von Maarten Cherekam
0 Comments

Lies of P begeisterte 2023 die Soulslike-Community, auch wir waren begeistert. Und in einer Post Credits-Szene wurde auch ein Nachfolger angeteasert, indem eine Frau mit roten Stöckelschuhen ins Bild kam und die Hacken zusammenschlug. Nun gibt es eine neue Trademark von Neowiz, die einen Nachfolger mit entsprechendem Setting immer wahrscheinlicher werden lassen.

 

Der Nachfolger von Lies of P wird wohl von Oz inspiriert

Das Entwicklerteam von Neowiz aus Korea verwurstete in ihrem erfolgreichen Spielehit die Geschichte von Pinocchio und beförderte diese in ein düsteres Soulslike-Universum. Nun bedienen sie sich anscheinend an der nächsten berühmten Geschichte. Wer es nicht weiß: Am Ende vom Zauberer von Oz zieht sich die Protagonistin Dorothy rote Schuhe an und klackt mit ihren Hacken, um wieder in ihre Welt befördert zu werden. Darauf beruht auch die Anspielung am Ende von Lies of P.

Dass es nun im Nachfolger, den Neowiz ja bereits bestätigt hat, nun wirklich in die wunderbare Welt von Oz geht, zeigt nun eine neue Trademark. In dieser wurde der Name „Wonders of O“ gesichert, was man ganz klar mit Oz in Verbindung bringen kann. Wir sollten also nicht allzu überrascht sein, wenn es bei den nächsten Game Awards einen ersten Trailer zum neuen Neowiz-Soulslike geben wird.

 

Quelle: EUIPO

Titelbild: 2023 © Neowiz

Tags: Lies of P
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Preview: Wir haben uns das Sim-Racing-Line-up von PXN angeschaut | gamescom 2026

0 likes
Bild: 2026 © 4Divinity

Preview: Dieses Setting habt ihr noch nicht in einem Weltkriegs-Shooter gesehen | gamescom 2026

0 likes
Bild: 2026 © Wired Productions

Preview: When Sirens Fall Silent ist nichts für schwache Nerven | gamescom 2026

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Lies of P – Neowiz beantragt neue Trademark für möglichen Nachfolger

    Preview: Wir haben uns das Sim-Racing-Line-up von PXN angeschaut | gamescom 2026

    Preview: Dieses Setting habt ihr noch nicht in einem Weltkriegs-Shooter gesehen | gamescom 2026

    Preview: When Sirens Fall Silent ist nichts für schwache Nerven | gamescom 2026

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 38.2026

    Blizzard – Alle Ankündigungen der Blizzcon 2026

    Preview: Wenn LEGO auf City Skylines trifft – Geht das auf? | gamescom 2026

    Kojima – Playstation beendet Zusammenarbeit: Xbox übernimmt

    Kirby and the World Beyond – Ist das der erste Open World-Ausflug für die pinke Knutschkugel?

    Metroid Ravenous – Neuer 2D-Teil schickt Samus auf einen fremden Mond