Lies of P – Neowiz beantragt neue Trademark für möglichen Nachfolger

Lies of P begeisterte 2023 die Soulslike-Community, auch wir waren begeistert. Und in einer Post Credits-Szene wurde auch ein Nachfolger angeteasert, indem eine Frau mit roten Stöckelschuhen ins Bild kam und die Hacken zusammenschlug. Nun gibt es eine neue Trademark von Neowiz, die einen Nachfolger mit entsprechendem Setting immer wahrscheinlicher werden lassen.

Der Nachfolger von Lies of P wird wohl von Oz inspiriert

Das Entwicklerteam von Neowiz aus Korea verwurstete in ihrem erfolgreichen Spielehit die Geschichte von Pinocchio und beförderte diese in ein düsteres Soulslike-Universum. Nun bedienen sie sich anscheinend an der nächsten berühmten Geschichte. Wer es nicht weiß: Am Ende vom Zauberer von Oz zieht sich die Protagonistin Dorothy rote Schuhe an und klackt mit ihren Hacken, um wieder in ihre Welt befördert zu werden. Darauf beruht auch die Anspielung am Ende von Lies of P.

Dass es nun im Nachfolger, den Neowiz ja bereits bestätigt hat, nun wirklich in die wunderbare Welt von Oz geht, zeigt nun eine neue Trademark. In dieser wurde der Name „Wonders of O“ gesichert, was man ganz klar mit Oz in Verbindung bringen kann. Wir sollten also nicht allzu überrascht sein, wenn es bei den nächsten Game Awards einen ersten Trailer zum neuen Neowiz-Soulslike geben wird.

Quelle: EUIPO

Titelbild: 2023 © Neowiz