Blizzard – Alle Ankündigungen der Blizzcon 2026

Erneut veranstaltet Blizzard Entertainment wieder ihre Blizzcon in Anaheim, Kalifornien. Im Laufe ihrer Eröffnungsfeier wurden zu all ihren IPs neue Trailer und News verkündet, die wir euch natürlich schön übersichtlich präsentieren möchten. Also bekommt ihr von uns alle Infos und Trailer, die es so zu sehen gab.

Blizzard enthüllt neuen StarCraft-Shooter, neuen Diablo-Teil, WoW Classic+ uvm.

Heroes of the Storm

Das hauseigene MOBA bekommt am 28. September die neue Heldin Xal’Atath spendiert.

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StarCraft

Ein neues Spiel im StarCraft-Universum wurde zwar angekündigt, es handelt sich aber nicht um ein RTS-Spiel, sondern um einen Open World Shooter, der im Frühling 2030 erscheinen soll.

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Overwatch

Der neue Held des Heldenshooters heißt Doctrine und ist ein Support-Charakter, der seinen Gegnern die Lebensenergie entzieht. Außerdem wurden Sombra und Roadhog komplett überarbeitet und die neue Karte Watchpoint: Grimsvötn schickt euch nach Island. Zudem wird mit Season 5 die „Talons Herrschaft“-Storyline abgeschlossen. Im Februar 2027 wird der Zeitplan für das kommende Jahr des Shooters enthüllt.

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Diablo

Es ist das 30-jährige Jubiläum der Rollenspiel-Reihe und dies wurde mit der Ankündigung von Diablo V zelebriert. Der neue Teil der Reihe erscheint im Frühjahr 2029 und spielt in einer Welt, in welcher Diablo gewonnen hat und die Welt dem Untergang geweiht ist.

Zum Jubiläum gibt es natürlich noch neue Inhalte für Diablo IV in der „Season of Hell’s Legacy“, welche am 15. September droppen und parallel auch für die Switch 2 erscheint.

Zu guter Letzt wurde die Produktion einer animierten Diablo-Serie bestätigt, die auf Netflix laufen wird.

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Hearthstone

Der große Aufhänger für das Kartenspiel ist die neue Erweiterung „Reign of the Black Empire“, welche uns in das Zeitalter der alten Götter befördert. Nicht nur kehren C’Thun, N’Zoth, Y’Shaarj und Yogg-Saron zurück, das neue Schlüsselwort „Zusammenstellen“ ermöglicht auch die Kombination von mehreren Karten.

Der Schlachtfeld-Modus erhält einen neuen Dienertypen namens Abscheulichkeiten, die vor allem mit der Mechanik des Karten Abwerfens arbeiten.

Und dann wurde noch die neue Klasse für Hearthstone enthüllt: Der Mönch wird im März 2027 die Taverne ordentlich aufmischen.

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Warcraft

Warcraft III: Reforged bekommt neue Storyinhalte in Form einer Erweiterung namens „Forsaken Kingdom“. Dies beinhaltet das 3.0 Update, welches dem Spiel auch noch ein massives Grafikupgrade, einen Welteneditor und mehr spendiert. Und es ist ein Shadowdrop, das Update 3.0 ist also genau JETZT bereits verfügbar.

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World of Warcraft

Natürlich ist das MMORPG das große Flaggschiff von Blizzard und bekam die wohl größte Ankündigung spendiert. Da wäre zum einen das neue Update der Midnight-Erweiterung mit dem Namen Eclipse, in welchem die Antagonistin Xal’atath ihrem Ziel, der Weltenseele Azeroths, immer näher kommt. Danach folgte ein kurzer Blick auf das letzte Storyelement der Weltenseele-Saga mit dem Namen „The Last Titan“.

Und dann der große Kracher: Es erscheint World of Warcraft: Forever, was neben dem modernen WoW und Classic existieren wird. Es ist also eine Art WoW Classic+, in welchem es viele neue Gebiete, Dungeons und Raids gibt. Mehr als 1000 neue Quests können angenommen werden, etliche neue Skills wollen erlernt werden und die neue Rasse der Himmelsgeborenen. Veteranan wie Neulinge können hier gleichermaßen neu beginnen. WoW Forever erscheint bereits am 5. November 2026, Angst vor GTA 6 hat Blizzard offensichtlich nicht.

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Quelle: Blizzard Entertainment

Titelbild: 2021 © Blizzard Entertainment