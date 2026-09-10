Preview: Wenn LEGO auf City Skylines trifft – Geht das auf? | gamescom 2026

LEGO trifft auf City Skylines und heraus kam: LEGO Skylines! Damit wartet eine neue Städtebau-Simulation im LEGO-Stil auf uns. Im Rahmen eines geschlossenen Pressetermins hinter verschlossenen Türen durfte ich einen frühen PC-Build ausprobieren und mir selbst ein Bild davon machen, wie gut sich Bausteine und Städtebau tatsächlich miteinander vertragen.

Das geht gut von der Hand

Viel Story braucht es hier nicht, und genau das ist durchaus gewollt. Ein LEGO-Baumeister zieht in eine neue, aber noch völlig leere Nachbarschaft und will dort zunächst nur ein Zuhause für die eigene Familie errichten. Aus diesem bescheidenen Anfang entwickelt sich jedoch schnell weit mehr, denn wer einmal mit dem Bauen angefangen hat, wird sanft dazu ermuntert, immer weiterzumachen, bis am Ende eine pulsierende Metropole aus Bausteinen entsteht. Ganz im Stile der Cities-Skylines-Reihe geht es dabei nicht nur ums reine Platzieren hübscher Gebäude, auch Strom, Wasser, Müllentsorgung und Abwasser wollen zuverlässig organisiert sein, damit die eigene Stadt tatsächlich funktioniert.

Zu Beginn der Session stand mir nur eine überschaubare Fläche zur Verfügung, auf der ich Wohnhäuser entlang leerer Grundstücke platzierte, bevor ich angrenzende Straßen, Gewerbeflächen und kleine Freizeiteinrichtungen ergänzte. Mit jedem neuen Gebäude wuchs die Einwohnerzahl meiner kleinen Siedlung spürbar, während mich einfache, klar verständliche Ziele Schritt für Schritt in die grundlegenden Spielmechaniken einführten. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich ein kleines Viertel aus unterschiedlich gestalteten Häusern, ein paar Farmen sowie einige Restaurants und Läden errichtet, alles verbunden durch ein wachsendes Straßennetz und versorgt von einem einzelnen Kraftwerk am Horizont. Besonders charmant fand ich dabei, dass sich nahezu jedes Gebäude individuell anpassen lässt, von der Farbwahl über verschiedene Muster bis hin zu kleinen Zieraufsätzen, während die wachsende Bevölkerung selbst mit eigenen Wünschen nach bestimmten Bauten oder Dekorationen um die Ecke kommt.

Komplexer als gedacht

Nach diesem eher beschaulichen Einstieg wurde ich für den zweiten Teil der Präsentation direkt in einen weit fortgeschrittenen Spielstand katapultiert, der deutlich mehr vom Potenzial des Systems zeigte. Die Karte war hier spürbar größer, neuere, komplexere Gebäudetypen sowie fortschrittlichere Energiequellen standen zur Verfügung, dazu kamen zahlreiche neue Möglichkeiten, die Lebensqualität der eigenen Bevölkerung weiter zu steigern. Aktuelles Ziel war es, über bessere Bildungseinrichtungen mehr Einwohner anzulocken, weshalb bereits eine komplette Universität einen ordentlichen Teil der verfügbaren Fläche einnahm. Viel Platz blieb daneben zwar nicht mehr, trotzdem konnte ich noch eine angrenzende Bibliothek sowie eine Grundschule unterbringen, ehe ich mich schließlich ablenken ließ und stattdessen lieber Gemeinschaftsschwimmbäder und Beachvolleyballfelder aus dem Boden stampfte, ganz einfach, weil es mir gerade Spaß machte.

Was mich am meisten überrascht hat, ist der ungewöhnlich gedämpfte, entspannte Grundton der gesamten Erfahrung. Selbst die besten LEGO-Spiele der vergangenen Jahre neigen naturgemäß zu einer gewissen Lautstärke, geprägt von übertriebener Inszenierung und comichaften Zwischensequenzen, was angesichts der grundsätzlich kindgerechten Marke auch völlig nachvollziehbar ist. LEGO Skylines schlägt hier bewusst einen ruhigeren Weg ein. Zwar fehlt es nicht am typischen, liebevollen LEGO-Humor, doch komplett auf lautstarke Sprachausgabe oder bombastische Animationen wird verzichtet. Stattdessen begleitet sanfte, instrumentale Musik ein Häuflein friedlich vor sich hin lebender LEGO-Figuren, die sich hin und wieder einen kleinen Scherz erlauben, mehr aber auch nicht.

Das sieht vielversprechend aus!

LEGO Skylines präsentiert sich in dieser frühen Fassung bereits als genau jenes entspannte, cozy Städtebauerlebnis, das sich viele Fans beider Marken vermutlich schon lange gewünscht haben. Die Kombination aus dem bewährten, tiefgründigen Simulationsfundament der Cities-Skylines-Reihe und der verspielten, farbenfrohen LEGO-Ästhetik geht bereits in dieser frühen Version erstaunlich gut auf, unterstützt von einem angenehm ruhigen, entschleunigten Grundton, der sich wohltuend von der sonst so lauten LEGO-Spielebibliothek abhebt. Angesichts des holprigen Starts von Cities Skylines II ist eine gewisse Portion Vorsicht sicher angebracht, doch nach diesem ersten Blick hinter verschlossene Türen bin ich vorsichtig optimistisch, dass Iceflake Studios hier tatsächlich einen großen Wurf landen könnte. Ein konkretes Releasedatum steht noch aus, erscheinen soll LEGO Skylines aber für PC über Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2.