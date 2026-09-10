Kojima – Playstation beendet Zusammenarbeit: Xbox übernimmt

Was für eine Wendung! Hideo Kojimas mit Spannung erwartetes Action-Espionage-Spiel Physint wechselt den Publisher. Nachdem Playstation die Zusammenarbeit im Juni 2026 unerwartet beenden wollte, übernimmt nun Xbox. Das gab Kojima Productions offiziell bekannt.

Von Playstation zu Xbox

Physint wurde ursprünglich im Januar 2024 während einer PlayStation State-of-Play-Präsentation als exklusives Next-Generation-Action-Espionage-Spiel für PlayStation angekündigt. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das Kojima selbst als Rückkehr zu seinen Metal-Gear-Wurzeln und als Verschmelzung von Spiel und Film beschrieb. Doch Mitte Juni 2026 erhielt Kojima Productions nach eigenen Angaben völlig überraschend die Nachricht von PlayStation Studios, dass das Projekt storniert werden solle.

Kojima erklärte dazu in einem Statement:

„Physint ist ein wichtiges Projekt – sowohl für mich persönlich als auch für Kojima Productions. Entschlossen, das Projekt am Leben zu erhalten, haben wir die letzten drei Monate unermüdlich nach einem neuen Partner gesucht. Wir haben in Xbox einen Partner gefunden, mit dem wir eine gemeinsame Vision für die Zukunft teilen.“

Unklare Begründung

PlayStation bestätigte den Rückzug in einem eigenen Statement, ohne jedoch konkrete Gründe zu nennen:

„Nach sorgfältiger Abwägung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns von der Zusammenarbeit mit Kojima Productions an ihrem Projekt Physint zurückzuziehen. Unsere Beziehung bleibt nach drei Jahrzehnten branchenführender, genreprägender kreativer Zusammenarbeit stark.“

Xbox-CEO Asha Sharma, die erst Anfang 2026 Phil Spencer abgelöst hatte, bezeichnete den Deal als einen großen Moment für Xbox und betonte:

„Kreative haben die Wahl, wo und wie sie ihre Ideen zum Leben erwecken. Wir fühlen uns geehrt, dass Kojima-san Xbox für die Zusammenarbeit an Physint ausgewählt hat.“

Die Partnerschaft zwischen Xbox und Kojima Productions geht dabei über ein einzelnes Spiel hinaus: Neben Physint und dem bereits angekündigten Horror-Spiel OD in Zusammenarbeit mit Jordan Peele sollen künftig auch Film- und TV-Projekte gemeinsam entwickelt werden.

Was bedeutet das für Physint?

Trotz des Publisher-Wechsels betont Kojima, dass die Entwicklung von Physint unverändert weiterläuft. Das Spiel bleibt ein Action-Espionage-Titel im Geiste von Metal Gear Solid und setzt auf modernste Technologie, um „die Grenzen zwischen Spiel und Film zu verwischen“. Allerdings lief die Entwicklung bisher auf der Decima-Engine. Diese gehört Playstation und somit ist fraglich, ob das Spiel nun mit dem Wechsel auf eine komplett neue Engine übertragen werden muss.

Ein Release-Datum gibt es weiterhin nicht. Kojima hatte bereits 2025 erklärt, dass die Fertigstellung etwa fünf bis sechs Jahre dauern würde. Ein Launch wird also frühestens um 2030 erwartet. Zudem wurden bereits Schauspieler wie Charlee Fraser, Ma Dong-seok und Minami Hamabe für die Besetzung bestätigt.

Quelle: videogameschronicle