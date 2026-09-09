Metroid Ravenous – Neuer 2D-Teil schickt Samus auf einen fremden Mond

Ganz überraschend wurde auf der Nintendo Direct Metroid Ravenous angekündigt. Nachdem Metroid Prime 4 im Dezember 2025 erschien, steht jetzt also schon der nächste Ableger in den Startlöchern. Ähnlich wie im fantastischen Metroid Dread von 2021 wird auch dieses Spiel wieder zu den 2D-Wurzeln der Reihe zurückkehren. Und Dread ist ein gutes Stichwort, scheint es sich hier doch um einen direkten Nachfolger zu handeln.

Metroid Ravenous setzt Samus Geschichte aus Dread fort

Der Look erinnert stark an das Spiel von 2021 und das könnte daran liegen, dass hier wohl ein weiteres Mal das spanische Entwicklerstudio MercurySteam am Werk ist. Sie werden aller Voraussicht nach die Geschehnisse jener Samus weitererzählen, die in Dread den wahnsinnigen E.M.M.I-Robotern entkommen ist. In Metroid Ravenous wird sie nun von einer mysteriösen Gruppe attackiert und findet sich alleine auf einem fremden Mond wieder.

Im Trailer sehen wir einiges an actiongeladenem Gameplay mit dem bekannten Pariersystem und einer neuen Fähigkeit, die anscheinend Lebensenergie aufsaugen kann. Und neben altbekannten Fähigkeiten wie dem Morph-Ball kann Samus jetzt auch über Wasser laufen, sich durch die Gegend teleportieren und bestimmte Gegner magnetisch anziehen.

Es gibt also mal wieder eine Menge zu tun für Samus. Metroid Ravenous erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für die Switch 2 mitsamt 2 neuen amiibo-Figuren.

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Quelle: Nintendo

Titelbild: 2026 © Nintendo