Kirby and the World Beyond – Ist das der erste Open World-Ausflug für die pinke Knutschkugel?

Der finale Trailer der heutigen Nintendo Direct war die Ankündigung von Kirby and the World Beyond. Das neue Abenteuer des kleinen pinkfarbenen Kerlchens wirkt diesmal größer als je zuvor. Tatsächlich wirkt es im gezeigten Gameplay so, als könne sich Kirby komplett frei in ihr bewegen. Und dann wäre da ja noch ein Riss im Himmel.

In Kirby and the World Beyond belässt man es wohl nicht nur bei einer Open World

Ja, richtig gelesen. Ähnlich wie im Filmmeisterwerk „Die Truman Show“ von 1998 merkt Kirby, dass es da außerhalb seiner eigenen Welt noch viel mehr gibt. Anders als im Film fällt allerdings keine Beleuchtung von der Decke, sondern es bildet sich ein großer Riss im Himmel. Gemeinsam mit einem neuen Sidekick macht sich Kirby auf, die Welt hinter diesem Riss zu erkunden.

Das Gameplay des Trailers zeigt uns, wie wir mit Kirby in der Welt interagieren können. Mittels seiner unterschiedlichen Fähigkeiten können wir die Welt erkunden und allerlei Geheimnisse entdecken. Da surfen wir mit der Bumerang-Fähigkeit durch die Lüfte, klettern mit dem Schwert Bäume hoch und schweben mit dem Regenschirm unter einem Wasserfall hindurch, wo wir eine geheime Schatztruhe finden.

Es gibt also eine Menge zu entdecken und Bosskämpfe zu bestreiten. Ein Sieg über König Dedede zeigt Kirby schließlich, dass es da eine weitere Welt gibt, denn er schleudert ihn gen Himmel, wo sich der besagte Riss bildet. Was sich dahinter befindet, das finden wir im Frühjahr 2027 heraus, wenn Kirby and the World Beyond exklusiv auf der Switch 2 erscheint.

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Quelle: Nintendo

Titelbild: 2026 © Nintendo