The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Neuer Trailer, Gameplay und mehr aus der Anniversary Direct

Die Zelda-Reihe wird in diesem Jahr 40 Jahre alt und so gab es zum Jubiläum eine eigene Direct, bei der vor allem das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time im Fokus stand. Eiji Aonuma spielte das Remake ganze 15 Minuten an und zum Schluss gab es noch mal einen 3‑minütigen Trailer mit einigen ikonischen Szenen aus dem Spiel. Doch auch abseits dessen gab es ein paar Enthüllungen in der Direct.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake kommt im November

In diesem und nächsten Jahr soll die Zelda-Reihe so richtig gefeiert werden, unter anderem mit einer Ausstellung im Nintendo Museum in Kyoto, einem neuen Familienrestaurant und einer Konzertreihe, die im Januar in Japan startet. Dazu werden natürlich allerlei neue Figuren und Sammelobjekte veröffentlicht wie etwa neue amiibo, ein LEGO-Set oder eine Panini-Sticker-Reihe.

Und dann wäre da ja noch die Realverfilmung, die am 30. April 2027 in die Kinos kommt. Sie heißt schlicht „The Legend of Zelda“ und soll sich aus den verschiedenen Geschichten der Spielereihe zusammensetzen. Einen Trailer zum Film gab es leider nicht.

Und dann kam die große Stunde vom The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Wie erwähnt spielte Aonuma 15 Minuten vom Spiel an und zeigte dabei die neue Optik, die neue Steuerung und einige Gebiete wie den Kokiri-Wald und die Hyrule-Ebene, dessen Look sich ganz schön verändert haben. Neue Features im Spiel sind etwa manuelles Springen, eine Gyro-Steuerung beim Zielen und ein Feature, mit dem ihr sogar durch das Summen von Melodien die Lieder auf der Okarina spielen könnt.

Und bevor wir dann noch einen weiteren Trailer gezeigt bekamen, wurde eine spezielle Nintendo Switch 2 präsentiert. Sie ist natürlich anlässlich des 40-jährigen Zelda-Jubiläums mit einem Triforce und anderen Symbolen der Reihe versehen und kommt in einem glänzenden Gold und dunklen Grün daher. Sie erscheint am 29. Oktober 2026.

Und schlussendlich der Trailer für das The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, welches 5. November 2026 exklusiv für die Switch 2 erscheinen wird. Alle Trailer sowie die Aufzeichnung der Nintendo Direct haben wir natürlich hier für euch griffbereit.

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Quelle: Nintendo

Titelbild: 2026 © Nintendo