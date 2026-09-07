Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2026

Na, seid ihr gut im meteorologischen Herbst angekommen und freut euch nun auf die Releasevorschau, um euch Spiele für die regnerischen Tage herauszusuchen? Das ist gut, denn wir haben tatsächlich mal wieder ein paar Neuerscheinungen für euch. Also kuschelt euch unter eure Decken und zockt drauf los.

Eine verregnete Releasevorschau

Clean Those Carpets! – Carpet Cleaning Simulator (PC) – 7. September

Ja, in diesem Spiel ist eure einzige Aufgabe, verdreckte Teppiche zu reinigen.

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Hot Wheels Infinite Rush (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 7. September

Eine weitere Ausgabe eines Funracers mit den legendären Spielzeugautos.

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Mythmon: Mythic Monsters (PC) – 7. September

Ein taktischer Dungeon Crawler mit trainierbaren und kombinierbaren Monstern.

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Nothing Strange Here (PC) – 7. September

Ein sehr gemütliches Adventure, in dem ihr als Journalist mysteriöse Phänomene aufklärt und darüber in Artikeln berichtet.

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Port of Jumanah (PC) – 7. September

Ein Unterwasser-Roguelite mit Action Adventure- und Deckbuilder-Elementen.

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Tiny Eden (PC) – 7. September

Eine sehr entspannende Farming Sim in einer futuristischen Stadt.

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Bus Simulator 27 (PC, PS5, XSX) – 8. September

Erneut könnt ihr Busfahrer*in spielen.

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Cat Me If You Can (PC, XSX, Switch) – 8. September

Ein knuffiges Puzzlespiel, wo ihr in einer schwarz-weißen Welt versteckte Katzen fotografiert, um ihnen ihre Farben wiederzugeben.

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Factory Default: Build, Trade, Repeat (PC) – 8. September

Eine Fabrik- und Automatisierungssimulation auf einem Globus mit Hexagon-Feldern.

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Honeycomb: The World Beyond (PC, PS5, XSX) – 8. September

Ein First-Person Open World Survival Sandbox-Spiel auf einem fremden Planeten.

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Orc Incremental (PC) – 8. September

Ein strategischer Autobattler, wo ihr eine stetig wachsende Armee von Orks kommandiert.

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SPRAWL zero (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 8. September

Ein actiongeladener FPS, der sich stark von klassischen Shootern der 2000er hat inspirieren lassen.

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Golden Swirl (PC) – 9. September

Ein Roguelike-Deckbuilder, bei dem ihr gleichzeitig in Action-Adventure-Gefechten den Angriffen eurer Gegner ausweichen müsst.

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BrokenLore: DON’T LIE (PC, PS5, XSX) – 10. September

Ein psychologischer Horrortitel über eine junge Frau in ihrem engen Appartement und eine Menge innerer Dämonen.

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Dumb Ways to Build (PC, PS5, XSX) – 10. September

Jeder kennt sicher die Dumb Ways to Die-Videos und nun gibt es dieses Friendslop-Spiel mit den Figuren daraus, die sich einen Weg durch die Level bahnen müssen und dabei, Überraschung, am besten nicht sterben sollten.

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Ex Sanguis (PC) – 10. September

Ein Taktik-RPG mit den Farben grau, schwarz und rot, wo Blut eure Ressource #1 ist.

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Garden Ink (PC) – 10. September

Ein gemütliches und im wahrsten Sinne des Wortes malerisches Sandbox-Adventure.

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Magical Blush (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. September

Ein narratives Topdown Action-Adventure mit Metroidvania-Erkundung.

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Screenbound (PC, XSX) – 10. September

Ein cleverer Platformer, wo ihr zwischen einer 3D- und 2D-Welt, dargestellt auf einem GameBoy, hin- und herwechselt.

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Shroom and Gloom (PC) – 10. September

Ein Dungeon-crawliger First Person Deckbuilder in einer pilzigen Welt.

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The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 10. September

Ein psychologischer Mystery-Thriller mit Ratselfokus und einer düsteren, surrealen Spielwelt.

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The Lightkeepers (MetaQuest) – 10. September

Ein VR-Survival-Shooter, wo ihr euren Leuchtturm vor angreifenden Monstern verteidigen müsst.

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Wardogs (PC) – 10. September

Ein MMO-Shooter mit 3 Teams, die sich auf einer großen Karte um Kontrollzonen bekriegen.

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Welcome to Elderfield (PC) – 10. September

Ein Farming-RPG ganz im Stil von Spielen wie Stardew Valley, aber mit einem leichten Horror-Touch.

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NHL 27 (PS5, XSX) – 11. September

Die Temperaturen werden kühler und da wird es mal wieder Zeit, die Schlittschuhe überzustreifen, den Schläger zu packen und einige Pucks ins Tor zu befördern und das natürlich im alljährlichen Sportspielableger.

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The Loopler (PC) – 11. September

Ein Roguelite-Deckbuilder über das Bauen von Carrera-Bahnen, natürlich.

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Leviathan: Rhino (PC) – 13. September

Ein Horrorspiel im PSX-Stil über einen alten Mann, der in einem kleinen Dorf lebt, welches von einem gigantischen Leviathan heimgesucht wird.

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Gut, ein weiteres Mal sind wir am Ende der Releasevorschau angelangt. Meiner bescheidenen Meinung nach waren hier sehr viele interessant aussehende Spiele dabei, was meint ihr? Wenn diese Titel jedoch für euch nicht interessant genug waren, dann schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder vorbei, dann haben wir natürlich die nächste Ausgabe mit neuen Spielen für euch parat.

Titelbild: 2026 © Crescent Moon Games | 2026 © Team Lazerbeam