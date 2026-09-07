Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2026

Na, seid ihr gut im meteorologischen Herbst angekommen und freut euch nun auf die Releasevorschau, um euch Spiele für die regnerischen Tage herauszusuchen? Das ist gut, denn wir haben tatsächlich mal wieder ein paar Neuerscheinungen für euch. Also kuschelt euch unter eure Decken und zockt drauf los.
Eine verregnete Releasevorschau
- Clean Those Carpets! – Carpet Cleaning Simulator (PC) – 7. September
Ja, in diesem Spiel ist eure einzige Aufgabe, verdreckte Teppiche zu reinigen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hot Wheels Infinite Rush (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 7. September
Eine weitere Ausgabe eines Funracers mit den legendären Spielzeugautos.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mythmon: Mythic Monsters (PC) – 7. September
Ein taktischer Dungeon Crawler mit trainierbaren und kombinierbaren Monstern.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Nothing Strange Here (PC) – 7. September
Ein sehr gemütliches Adventure, in dem ihr als Journalist mysteriöse Phänomene aufklärt und darüber in Artikeln berichtet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Port of Jumanah (PC) – 7. September
Ein Unterwasser-Roguelite mit Action Adventure- und Deckbuilder-Elementen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Tiny Eden (PC) – 7. September
Eine sehr entspannende Farming Sim in einer futuristischen Stadt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Bus Simulator 27 (PC, PS5, XSX) – 8. September
Erneut könnt ihr Busfahrer*in spielen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Cat Me If You Can (PC, XSX, Switch) – 8. September
Ein knuffiges Puzzlespiel, wo ihr in einer schwarz-weißen Welt versteckte Katzen fotografiert, um ihnen ihre Farben wiederzugeben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Factory Default: Build, Trade, Repeat (PC) – 8. September
Eine Fabrik- und Automatisierungssimulation auf einem Globus mit Hexagon-Feldern.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Honeycomb: The World Beyond (PC, PS5, XSX) – 8. September
Ein First-Person Open World Survival Sandbox-Spiel auf einem fremden Planeten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Orc Incremental (PC) – 8. September
Ein strategischer Autobattler, wo ihr eine stetig wachsende Armee von Orks kommandiert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- SPRAWL zero (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 8. September
Ein actiongeladener FPS, der sich stark von klassischen Shootern der 2000er hat inspirieren lassen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Golden Swirl (PC) – 9. September
Ein Roguelike-Deckbuilder, bei dem ihr gleichzeitig in Action-Adventure-Gefechten den Angriffen eurer Gegner ausweichen müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- BrokenLore: DON’T LIE (PC, PS5, XSX) – 10. September
Ein psychologischer Horrortitel über eine junge Frau in ihrem engen Appartement und eine Menge innerer Dämonen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Dumb Ways to Build (PC, PS5, XSX) – 10. September
Jeder kennt sicher die Dumb Ways to Die-Videos und nun gibt es dieses Friendslop-Spiel mit den Figuren daraus, die sich einen Weg durch die Level bahnen müssen und dabei, Überraschung, am besten nicht sterben sollten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Ex Sanguis (PC) – 10. September
Ein Taktik-RPG mit den Farben grau, schwarz und rot, wo Blut eure Ressource #1 ist.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Garden Ink (PC) – 10. September
Ein gemütliches und im wahrsten Sinne des Wortes malerisches Sandbox-Adventure.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Magical Blush (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. September
Ein narratives Topdown Action-Adventure mit Metroidvania-Erkundung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Screenbound (PC, XSX) – 10. September
Ein cleverer Platformer, wo ihr zwischen einer 3D- und 2D-Welt, dargestellt auf einem GameBoy, hin- und herwechselt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Shroom and Gloom (PC) – 10. September
Ein Dungeon-crawliger First Person Deckbuilder in einer pilzigen Welt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 10. September
Ein psychologischer Mystery-Thriller mit Ratselfokus und einer düsteren, surrealen Spielwelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Lightkeepers (MetaQuest) – 10. September
Ein VR-Survival-Shooter, wo ihr euren Leuchtturm vor angreifenden Monstern verteidigen müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Wardogs (PC) – 10. September
Ein MMO-Shooter mit 3 Teams, die sich auf einer großen Karte um Kontrollzonen bekriegen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Welcome to Elderfield (PC) – 10. September
Ein Farming-RPG ganz im Stil von Spielen wie Stardew Valley, aber mit einem leichten Horror-Touch.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- NHL 27 (PS5, XSX) – 11. September
Die Temperaturen werden kühler und da wird es mal wieder Zeit, die Schlittschuhe überzustreifen, den Schläger zu packen und einige Pucks ins Tor zu befördern und das natürlich im alljährlichen Sportspielableger.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Loopler (PC) – 11. September
Ein Roguelite-Deckbuilder über das Bauen von Carrera-Bahnen, natürlich.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Leviathan: Rhino (PC) – 13. September
Ein Horrorspiel im PSX-Stil über einen alten Mann, der in einem kleinen Dorf lebt, welches von einem gigantischen Leviathan heimgesucht wird.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Gut, ein weiteres Mal sind wir am Ende der Releasevorschau angelangt. Meiner bescheidenen Meinung nach waren hier sehr viele interessant aussehende Spiele dabei, was meint ihr? Wenn diese Titel jedoch für euch nicht interessant genug waren, dann schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder vorbei, dann haben wir natürlich die nächste Ausgabe mit neuen Spielen für euch parat.
Titelbild: 2026 © Crescent Moon Games | 2026 © Team Lazerbeam