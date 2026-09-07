Preview: Wir konnten uns hinter verschlossenen Türen Tomb Raider: Legacy of Atlantis ansehen | gamescom 2026

Lara ist zurück! Nicht nur in Form von Legacy of Atlantis, sondern auch auf der gamescom 2026. Dort konnte ich mir nämlich hinter den Kulissen eine Präsentation zum Spiel anschauen und mit den Entwicklern sprechen. Was ich dort mitgenommen habe und was das Remake so aus dem Original macht, ist dabei durchaus interessant.

Die zweite Neuauflage

Ein kurzer Hinweis vorweg, bevor es losgeht. Wer sich auf einen waschechten Hands-on-Bericht mit Controller in der Hand freut, muss diesmal leider etwas enttäuscht werden, denn Tomb Raider Legacy of Atlantis war auf der Gamescom 2026 nicht selbst spielbar. Stattdessen lud Amazon Game Studios gemeinsam mit Crystal Dynamics ausgewählte Presse zu einer geschlossenen Präsentation hinter verschlossenen Türen ein, ergänzt um einen großen Cosplay-Treff mit über dreißig Teilnehmern am Wochenende. Genau dieser exklusive Blick hinter den Vorhang steht hier im Mittelpunkt.

Legacy of Atlantis ist bereits das zweite Remake des allerersten Tomb-Raider-Spiels aus dem Jahr 1996 und wird gemeinsam von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog entwickelt, veröffentlicht von Amazon Game Studios. Erneut steht Lara Croft im Mittelpunkt, diesmal auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt aus der versunkenen Zivilisation Atlantis. Wichtig zu betonen ist dabei, dass es sich nicht um ein einfaches optisches Facelift des Klassikers handelt, sondern um eine deutlich erweiterte Neuinterpretation mit modernisierten Mechaniken, ausgebauter Erzählung und der Unreal Engine 5 als technischem Fundament.

In den Tiefen der Ruinen

Im Zentrum der internen Vorführung stand natürlich die Präsentation von dunklen Ruinen und die generelle optische Präsentation des Spiels. Und hier wollte man natürlich die modernen technischen Möglichkeiten für sich sprechen lassen und wie detailliert die antiken Gemäuer nun dargestellt werden können. Der Kontrast aus imposanter, von Menschenhand errichteter Architektur und überwucherter Wildnis soll den besonderen Reiz des Abschnitts ausmachen.

Bei der Vorführung stellten die Entwickler außerdem gleich mehrere überarbeitete Werkzeuge und Systeme vor, die künftig fester Bestandteil von Laras Ausrüstung sein sollen. Dazu zählt ein neuer Scanner, mit dem sich auf Wunsch Hinweise zu kniffligen Rätselpassagen einholen oder zusätzliche Hintergrundinformationen zur Spielwelt aufdecken lassen, ebenso wie ein Greifhaken, der neue Möglichkeiten bei der Fortbewegung durch die griechischen Ruinen eröffnen soll. Ergänzt wird das Bewegungsrepertoire um ein neues Skillsystem, mit dem sich Laras Fähigkeiten im Laufe des Spiels gezielt ausbauen lassen sollen. In der geschlossenen Präsentation lief das Spiel dabei noch auf einem frühen Pre Alpha Build, was angesichts der noch verbleibenden Entwicklungszeit auch wenig überrascht.

Passt der Spagat aus Vergangenheit und Moderne?

Ursprünglich sollte Tomb Raider Legacy of Atlantis noch im Jahr 2026 erscheinen, wurde inzwischen jedoch auf den 12. Februar 2027 verschoben. Erscheinen soll das Spiel dann für PC über Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2, zum Preis von 59,99 Euro für die Standard und 69,99 Euro für die Deluxe Edition.

Auch ohne eigene Hands on Zeit macht bereits der exklusive Blick auf den Griechenland Level deutlich, dass Crystal Dynamics und Flying Wild Hog dem Original mit spürbarem Respekt begegnen, ohne sich dabei sklavisch an alte Designentscheidungen zu klammern. Die neuen Werkzeuge rund um Scanner, Greifhaken und Skillsystem sowie der liebevoll gestaltete, ikonische Schauplatz wecken schon jetzt Vorfreude auf das fertige Spiel. Etwas biss sich der realistische Look mit den doch sehr „oldschooligen“ und hölzernen Animationen. Das sah schon sehr merkwürdig aus. Doch auf Nachfrage bestätigte man, dass es sich um eine bewusste Entscheidung handelte, um spielerisch auch durchaus das alte Spielgefühl beizubehalnte. Ob sich diese vielversprechenden ersten Eindrücke auch im eigenen Controllergefühl bestätigen, lässt sich aber erst beurteilen, sobald Legacy of Atlantis tatsächlich selbst anspielbar ist, hoffentlich schon bei einer der nächsten großen Messen vor dem Release im Februar 2027.